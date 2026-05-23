În contextul schimbării obiceiurilor de consum, al extinderii gamelor de produse și al concurenței tot mai puternice, administrarea stocurilor a devenit o provocare majoră pentru retaileri și distribuitori.

Companiile au fost nevoite în ultimii ani să gestioneze portofolii tot mai complexe, păstrând în același timp controlul asupra stocurilor disponibile, termenelor de livrare și expirare, precum și asupra trasabilității produselor.

„Presiunea asupra comercianților este mai mare decât în trecut. Clienții își doresc disponibilitate imediată, varietate cât mai mare de produse și livrare rapidă, iar companiile trebuie să răspundă acestor așteptări fără să blocheze capital în suprastocuri sau să piardă vânzări din lipsa produselor. În cazul afacerilor care încă lucrează cu procese manuale sau date incomplete, aceste dezechilibre ajung să afecteze direct profitabilitatea”, a declarat Călin Buciuta, fondator Selectsoft.

Potrivit Selectsoft, cele mai frecvente dificultăți întâlnite pe piață includ lipsa unei monitorizări eficiente a stocurilor, apariția rupturilor de stoc și fenomenul de suprastocare.

În încercarea de a răspunde rapid cererii, numeroase companii ajung să comande cantități mai mari decât necesarul real, problemă întâlnită mai ales în sectoare precum fashion, farmaceutic, sănătate, tehnologie sau retail alimentar.

Pe de altă parte, stocurile insuficiente sau întârzierile în aprovizionare conduc frecvent la pierderea clienților, cu impact negativ pe termen lung asupra rezultatelor financiare. Datele arată că aproximativ una din cinci înregistrări de stoc conține erori, ceea ce corespunde unui nivel mediu de acuratețe de circa 80%, iar în magazinele fizice acest nivel poate scădea până la aproximativ 65%, mult sub standardul de 95% considerat optim în organizațiile performante.

„O mare parte din aceste probleme pot fi prevenite prin automatizare și acces în timp real la date despre stocuri. Companiile care folosesc sisteme moderne de gestiune pot reduce rupturile de stoc chiar și cu 50%, deoarece aprovizionarea se face pe baza unor date reale, nu a estimărilor. Vedem deja rezultate concrete: în cazul unui retailer cu 16 magazine de proximitate, implementarea soluției noastre a redus timpul dedicat recepțiilor de la aproximativ o oră pe zi la 15 minute per magazin, iar procesul de comandă către furnizori a scăzut de la opt ore pe săptămână la aproximativ două ore ”, a adăugat Călin Buciuta.

Pentru reducerea erorilor de gestiune a stocurilor, Selectsoft dezvoltă un sistem ERP integrat care conectează managementul stocurilor cu vânzările, achizițiile și comenzile către furnizori.

Platforma permite monitorizarea în timp real a stocurilor, generarea de alerte automate pentru produsele cu stoc redus sau cu rotație lentă, precum și realizarea de prognoze de aprovizionare pe baza istoricului de vânzări. De asemenea, sistemul se integrează cu soluții POS, cu sistemul e-Factura și cu platforme de comerț electronic precum Gomag, Shopify sau WooCommerce.

Compania dezvoltă un sistem modular și configurabil care integrează gestiunea stocurilor, facturarea, vânzările online și offline, contabilitatea, managementul cheltuielilor, CRM-ul și raportarea financiară, inclusiv integrarea cu platformele digitale ale statului.

Selectsoft se diferențiază prin capacitatea de a adapta complet soluția ERP în funcție de fluxurile fiecărui client, prin suport tehnic uman disponibil 24/7 și printr-o structură de costuri flexibilă, ajustată dimensiunii afacerii.

Cu o echipă de 22 de angajați, compania deservește clienți din multiple industrii care au nevoie de soluții eficiente pentru gestiunea stocurilor, facturare și managementul relațiilor cu clienții.

În cei 18 ani de activitate, Selectsoft a investit peste 3,4 milioane de euro în dezvoltarea tehnologică, infrastructură și securitate, contribuind la digitalizarea și creșterea afacerilor partenere.