Final de ședință cu surprize la Bursa de Valori București. Ce arată datele oficiale

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat creșteri pe toți indicii la finalul ședinței de tranzacționare de marți. Valoarea totală a schimburilor realizate pe piață s-a ridicat la 198,61 milioane de lei, echivalentul a 37,91 milioane de euro.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate la BVB, a avansat cu 2,15%, ajungând la nivelul de 35.712,18 puncte.

Evoluții pozitive au fost consemnate și de ceilalți indici importanți ai pieței. BET-Plus, care reflectă performanța celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București, a crescut cu 2,11%.

Indicele BET-XT, ce reunește cele mai lichide 25 de titluri tranzacționate, a închis ședința cu un plus de 2,15%, iar BET-BK, reper utilizat pentru evaluarea randamentului fondurilor de investiții, a urcat cu 1,59%.

Indicele BET-FI, care urmărește evoluția societăților de investiții financiare și a Fondului Proprietatea, a consemnat un avans de 0,76%.

Totodată, BET-NG, indicele dedicat companiilor din energie și utilități, a înregistrat cea mai mare apreciere dintre principalii indici ai pieței, cu un plus de 2,97%.

Ședința s-a încheiat în teritoriu pozitiv și pentru indicele BETAeRO, care urmărește evoluția companiilor reprezentative listate pe piața AeRO. Acesta a urcat cu 0,65%.

Pe segmentul Pieței Reglementate, cele mai ridicate volume de tranzacționare au fost înregistrate de acțiunile Băncii Transilvania, care au cumulat schimburi în valoare de 30,88 milioane de lei.

Pe următoarele poziții în clasamentul lichidității s-au situat titlurile OMV Petrom, cu tranzacții de 27,44 milioane de lei, și cele ale Romgaz, unde schimburile au totalizat 24,85 milioane de lei.

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, cele mai importante creșteri procentuale au fost înregistrate de acțiunile Grupul Industrial Electrocontact, care au avansat cu 12,07%.

În aceeași ședință, titlurile Mecanica Ceahlău au consemnat o apreciere de 11,97%, iar acțiunile SSIF BRK Financial Group au închis cu un câștig de 10,43%.

La polul opus s-au aflat acțiunile SIF Hoteluri, care au înregistrat un declin de 8,06%, urmate de titlurile Casa de Bucovina-Club de Munte, în scădere cu 7,33%, și de cele ale companiei Altur, care au pierdut 5,13% din valoare.