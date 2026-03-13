Banca Națională a României (BNR) aduce în atenția colecționarilor o nouă monedă din argint, reproducere a celebrei monede de 5 lei emisă în 1880, parte a seriei „Monedele României”. Lansarea oficială este programată pentru 16 martie 2026, iar tirajul este limitat la 1.000 de exemplare, oferind o oportunitate rară pentru pasionații de numismatică și istorie românească.

Noua reproducere este fabricată din argint de înaltă puritate (999‰), cu diametru de 37 mm și greutate de 31,103 grame, având cant zimțat și finisaj proof, specific monedelor colecționabile de valoare.

Pe avers este prezentată efigia lui Carol I, domnitorul României în perioada 1880, orientată în profil spre stânga. În partea inferioară apare semnătura gravorului „KULLRICH”, iar pe circumferința monedei se regăsește inscripția „CAROL I DOMNUL ROMANIEI”. Litera „R” indică caracterul de reproducere. Toate elementele sunt încadrate de un cerc perlat, care conferă eleganță și autenticitate.

Reversul reproduce stema României din 1880. În partea superioară este inscripția „ROMANIA”, iar valoarea nominală este marcată prin cifra „5” și litera „L”. Elementele distinctive includ litera „B” în stânga, un spic de grâu în dreapta și anul original de emisiune „1880” în partea inferioară. Și reversul este încadrat de un cerc perlat, respectând fidel designul istoric.

Fiecare monedă va fi livrată într-o capsulă transparentă din metacrilat, protejând argintul și aspectul proof. În plus, fiecare piesă vine cu un certificat de autenticitate semnat de guvernatorul BNR și de casierul central, redactat în română, engleză și franceză.

Această monedă de colecție din argint are un tiraj limitat de 1.000 de exemplare și poate fi achiziționată la prețul de 800 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate. Monedele sunt disponibile în sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Pentru mai multe detalii despre achiziție și disponibilitate, colecționarii pot consulta secțiunea numismatică de pe site-ul oficial al BNR.

Banca Națională a României emite piese numismatice dedicate personalităților de seamă sau evenimentelor importante, atât pe plan național, cât și internațional. Fiecare monedă, medalie, set de monetărie sau bancnotă numismatică este însoțită de un certificat de autenticitate, semnat de guvernatorul BNR și de casierul central. Achiziționarea acestor efecte numismatice se poate realiza prin sucursalele regionale ale BNR, fie prin rezervare, fie prin prezentarea directă la ghișeele acestora, după data oficială de lansare.