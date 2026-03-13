Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a ajuns în februarie la 9,31%, în scădere față de nivelul de 9,62% raportat în luna ianuarie.

Economistul Adrian Negrescu a explicat însă că această evoluție nu reflectă o reducere a prețurilor, ci doar o încetinire a ritmului de scumpire.

„Am spus astăzi la Digi24 ca scăderea ratei inflației este doar o fotografie de moment și asta nu înseamnă că prețurile au scăzut. Înseamnă doar că prețurile continuă să crească, dar o fac într-un ritm puțin mai lent decât luna precedentă”.

Potrivit acestuia, în perioada ianuarie–februarie 2026 prețurile au crescut în continuare.

„De altfel, strict din ianuarie până în februarie 2026, prețurile au urcat, în medie, cu 0,59%”.

Economistul subliniază că evoluția inflației este influențată de cele trei mari categorii de cheltuieli ale populației: alimente, mărfuri nealimentare și servicii.

Potrivit datelor analizate de acesta, alimentele au înregistrat cea mai mică creștere anuală, de 7,89%, contribuind la temperarea ratei generale a inflației.

„Prețurile la mâncare au înregistrat cea mai mică creștere anuală dintre toate categoriile (+7,89%). Această creștere mai temperată a alimentelor a acționat ca o ancoră, trăgând media generală a inflației ușor în jos”.

În schimb, mărfurile nealimentare – categorie care include haine, electronice, carburanți sau utilități – s-au scumpit cu 9,41%.

Cea mai mare creștere a fost însă înregistrată în sectorul serviciilor, unde tarifele au urcat cu 11,37%.

„Serviciile reprezintă sectorul care ține inflația sus. Serviciile s-au scumpit cel mai mult (+11,37%), motiv pentru care simțim în continuare presiune pe bugetele personale”.

Adrian Negrescu arată că, dacă sunt analizate evoluțiile din ultimele luni, costul vieții a continuat să crească.

„Trăgând linie, de la începutul anului (din decembrie 2025 până în februarie 2026), coșul general de consum s-a scumpit cu 1,5%”.

În opinia economistului, nivelul actual al inflației nu reflectă încă toate scumpirile care urmează să fie resimțite în economie.

Negrescu avertizează că în următoarele luni inflația ar putea crește din nou, pe fondul scumpirii energiei și a carburanților, influențate de tensiunile geopolitice.

„Spuneam că e o fotografie de moment pentru că nu ia încă în calcul scumpirile semnificative de la gaze și carburanți, din martie, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu”.

Potrivit estimărilor sale, aceste evoluții ar putea împinge inflația peste pragul de două cifre în primăvară.

„Nu este exclus ca următoarele 3 luni, așa cum estimează și BNR, acestea să ducă la o creștere a inflației peste nivelul actual. Este posibil ca urmare a scumprilor la carburanți și gaze să vedem inflația peste nivelul de 10% în aprilie și mai”.

Pe termen mai lung, economistul estimează că presiunile asupra prețurilor ar putea începe să scadă în a doua parte a anului.