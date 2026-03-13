Conform datelor oficiale ale INS, rata anuală a inflației a coborât în februarie la 9,31%, după ce în ianuarie 2026 aceasta era de 9,62%. Chiar dacă ritmul scumpirilor a încetinit ușor, nivelul inflației rămâne ridicat comparativ cu anii anteriori.

În perioada februarie 2026 – februarie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde tarifele au urcat cu 11,37%. În același interval, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,41%, iar produsele alimentare au înregistrat o creștere de 7,89%.

În categoria alimentelor, unele produse au înregistrat scumpiri semnificative în ultimul an. Cea mai mare creștere a fost consemnată la cafea, unde prețul a urcat cu 25,82%.

Fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar fructele și conservele din fructe au înregistrat o majorare de aproximativ 13%.

Creșteri importante au fost observate și la alte produse de bază:

ouă: +14,33%

produse din zahăr, dulciuri și miere: +13,55%

carne de bovine: +11,79%

pâine: +10,12%

lapte de vacă: +9,81%

carne de pasăre: +8,5%

ulei: +8,78%

pește proaspăt: +8,04%

citrice: +9,94%

În același timp, prețul berii a crescut cu 7,51%, iar vinul s-a scumpit cu 6,09% în ultimul an.

În ciuda tendinței generale de scumpire, există și câteva produse care s-au ieftinit față de februarie 2025.

Potrivit datelor statistice, cartofii au înregistrat cea mai mare scădere de preț, de 11,82%. De asemenea, prețurile au scăzut și la:

fasole boabe și alte leguminoase: -4,54%

făină: -2,29%

mălai: -1,27%

O reducere ușoară s-a consemnat și la zahăr, unde prețul a scăzut cu 0,36%.

În sectorul serviciilor s-au înregistrat cele mai puternice creșteri de prețuri. Biletele CFR s-au scumpit cu 24,40% în ultimul an, fiind cele mai mari majorări din această categorie.

Tarifele pentru apă, canal și salubritate au crescut cu 17,21%, iar serviciile de igienă și cosmetică cu 15,94%. De asemenea, alte servicii cu caracter industrial au devenit mai scumpe cu 15,96%.

Creșteri semnificative s-au înregistrat și la:

reparații auto: +14,90%

servicii de confecționare și reparare îmbrăcăminte și încălțăminte: +14,86%

asistență medicală: +12,59%

transport urban: +10,02%

transport interurban rutier: +7,99%

chirii: +8,52%

Singura scădere din categoria serviciilor a fost înregistrată la transportul aerian, unde tarifele au scăzut cu 2,2% față de anul trecut.

În categoria mărfurilor nealimentare, cea mai mare creștere de preț a fost înregistrată la energia electrică. Tarifele au crescut cu 56,92%, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor.

Alte majorări importante s-au înregistrat la:

energie termică: +13,41%

cărți, ziare și reviste: +10,15%

detergenți: +9,01%

tutun și țigări: +7,47%

medicamente: +4,18%

combustibili: +4,19%

În această categorie s-a consemnat o singură scădere de preț: gazele naturale s-au ieftinit cu 4,57% comparativ cu anul precedent.

Institutul Național de Statistică a precizat că, începând cu anul 2026, tarifele pentru jocurile de noroc sunt incluse în calculul indicelui prețurilor de consum (IPC). În februarie, acestea au crescut cu 1,54% față de luna ianuarie și cu 4,21% comparativ cu decembrie 2025.

De asemenea, instituția subliniază că în calculul inflației este luată în considerare încetarea schemei de plafonare a prețurilor energiei electrice, stabilită prin O.U.G. nr. 6/2025.

Datele complete privind evoluția prețurilor de consum sunt incluse în raportul „Inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum: februarie 2026”, publicat pe site-ul Institutului Național de Statistică.