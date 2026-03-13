Economistul Adrian Negrescu avertizează că scumpirile de pe piața carburanților ar putea deveni și mai vizibile în perioada următoare, iar impactul economic ar putea fi resimțit rapid atât de companii, cât și de consumatori.

Potrivit acestuia, evoluțiile din piața petrolului, tensiunile geopolitice și costurile de import ar putea împinge prețurile la pompă peste un nou prag psihologic.

„Saptamana viitoare vom vedea, cel mai probabil, adevarata dimensiune a crizei carburantilor, urmand ca pretul majoritatii sortimentelor de motorina si benzina sa treaca de 9 lei. Solutia, din punctul meu de vedere, nu este sa reduci acciza ci sa iei masuri punctuale doar pentru industriile cele mai afectate – transportul rutier de marfa si agricultura. Acolo cred ca este nevoie de o interventie specifica, cu o compensare a pretului din contractele de furnizare (nu de la pompa). In plus, cred ca poate fi deblocata o parte din rezerva de petrol, asa cum face Germania, pentru a reduce necesarul de import. Reducerea accizei este o misiune imposibila in actualul context bugetar. Altfel spus, statul nu are cum sa salveze pe toata lumea pentru simplul motiv ca nu are bani. Suntem intr-o grava criza bugetara”.

Potrivit economistului, o reducere generală a accizei ar diminua semnificativ veniturile la buget, într-un moment în care statul încearcă să mențină deficitul sub control și să gestioneze presiunile financiare tot mai mari.

Creșterea prețurilor la carburanți are efecte directe asupra costurilor de transport, logistică și producție. De regulă, aceste scumpiri se transmit rapid în lanțul economic, fiind reflectate ulterior în prețurile alimentelor, ale bunurilor de consum și ale serviciilor.

Transportatorii sunt printre cei mai expuși acestor creșteri, deoarece combustibilul reprezintă unul dintre principalele costuri operaționale ale industriei. În același timp, sectorul agricol depinde în mod direct de motorină pentru lucrările agricole, transport și funcționarea utilajelor.

Din acest motiv, economistul consideră că intervenția statului ar trebui să fie una țintită, concentrată asupra domeniilor unde combustibilul reprezintă un element esențial al costurilor de producție.

În paralel cu aceste discuții, Ministerul Agriculturii analizează introducerea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină la un preț redus.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că autoritățile discută un sistem prin care agricultorii să aibă acces la combustibil mai ieftin, direct de la pompă, pe baza unor tichete sau a unui mecanism special de compensare.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preţ cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanţe şi voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat ministrul Florin Barbu la AgroTV.

Dacă acest mecanism va fi adoptat, fermierii ar putea beneficia de un sprijin direct pentru costurile cu combustibilul, ceea ce ar reduce presiunea asupra prețurilor din agricultură.

Creșterea prețurilor la carburanți vine într-un moment complicat pentru finanțele publice, în care Guvernul încearcă să limiteze deficitul bugetar și să mențină echilibrul fiscal.

Specialiștii avertizează că orice intervenție generalizată, precum reducerea accizei, ar avea un impact major asupra veniturilor bugetare. Din acest motiv, autoritățile analizează soluții punctuale, orientate către sectoarele economice cele mai vulnerabile.

În perioada următoare, evoluția pieței petroliere și deciziile guvernamentale ar putea influența direct nivelul prețurilor la pompă și, implicit, costurile din întreaga economie.