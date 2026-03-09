Bursa de Valori București înregistrează un nou maxim istoric al numărului de investitori, pe fondul unui an 2025 remarcabil pentru piața de capital și al introducerii unor stimulente fiscale menite să încurajeze economisirea și investițiile.

Datele oficiale arată că la finalul anului trecut numărul investitorilor a ajuns la 285.582, în creștere cu 26% față de 2024, confirmând interesul tot mai mare al românilor pentru piața de capital. Prognozele arată că în prima jumătate a anului 2026 va fi depășit pragul de 300.000 de investitori la BVB.

„Această evoluție vine într-un context favorabil: indicele BET a încheiat anul 2025 cu un randament record de peste 50%, incluzând dividendele (BET-TR), unul dintre cele mai ridicate din ultimii ani, susținut de performanța companiilor listate, dividende atractive și interesul crescut al investitorilor”, declară Ion Soltinschi, analist financiar al platformei www.mrfinance.ro

La finalul anului 2025, numărul total de investitori la Bursa de Valori București a ajuns la 285.582, cu peste 59.000 mai mulți față de anul anterior. Ritmul de creștere de 26% reflectă: randamentele atractive obținute în 2025, interesul pentru titlurile de stat Fidelis, digitalizarea accesului la investiții și creșterea nivelului de educație financiară.

„Este important de menționat că o parte semnificativă dintre noii investitori dețin exclusiv titluri de stat, fără expunere pe acțiuni sau ETF-uri. Datele pieței arată că aproximativ o treime dintre conturile active sunt dedicate preponderent instrumentelor cu risc scăzut, precum Fidelis”, completează analistul.

Această structură indică faptul că, deși apetitul pentru investiții crește, toleranța la risc rămâne moderată.

Una dintre explicațiile principale ține de cultura financiară conservatoare. Românii au avut mult timp o preferință clară pentru economisirea în depozite bancare sau în instrumente garantate de stat. În acest context, titlurile de stat sunt percepute drept investiții sigure și previzibile, care oferă stabilitate și un nivel redus de risc comparativ cu piața de acțiuni.

Un alt factor important este teama de volatilitate. Chiar și în perioadele în care bursa are performanțe bune, fluctuațiile zilnice ale prețurilor pot descuraja investitorii aflați la început de drum. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu dinamica pieței de capital, aceste mișcări pot crea senzația de incertitudine și pot alimenta preferința pentru instrumente financiare considerate mai stabile.

La aceasta se adaugă și lipsa unei înțelegeri aprofundate a produselor bursiere. Mulți investitori nu cunosc diferențele dintre acțiuni, ETF-uri sau fonduri de investiții și nu sunt familiarizați cu modul în care aceste instrumente pot contribui la diversificarea portofoliului și la obținerea unor randamente mai bune pe termen lung.

Un rol important îl are și orizontul de timp al investițiilor. Titlurile de stat oferă o dobândă clară, într-o perioadă determinată, ceea ce le face ușor de înțeles și de planificat. În schimb, investițiile în acțiuni presupun de regulă o perspectivă pe termen mai lung, pentru a beneficia de efectul de compunere al randamentelor.

Cu toate acestea, evoluția pieței de capital din ultimii ani arată că investițiile în acțiuni pot genera performanțe semnificative în timp.

Începând cu luna martie 2026, investitorii persoane fizice pot beneficia de un stimulent fiscal de până la 2.000 de lei anual, prin deducerea acestei sume din baza impozabilă, dacă investesc în instrumente financiare listate la bursă.

„Nu este vorba despre un bonus de 2.000 de lei, suma se deduce din baza impozabilă. La un impozit pe venit de 10%, avantajul real este de aproximativ 200 de lei pe an”, explică Ion Soltinschi.

Chiar și așa, măsura reprezintă un pas important pentru încurajarea investițiilor pe termen lung. Un element notabil este că deducerea se aplică inclusiv în cazul investițiilor în titluri de stat Fidelis, care sunt deja neimpozabile.

Practic, investitorii pot beneficia simultan de dobânda neimpozabilă oferită de titlurile de stat, deducerea fiscală de 2.000 de lei și avantajul fiscal anual estimat la 200 de lei. Această combinație poate crește randamentul efectiv al investiției, mai ales pentru sume moderate.

Deși încă persista frica de investiții, un aspect adesea trecut cu vederea este faptul că toți românii care contribuie la Pilonul II sau Pilonul III de pensii investesc deja la bursă, indirect. Fondurile de pensii private alocă o parte semnificativă din active în acțiuni listate la Bursa de Valori București și titluri de stat.

Ba mai mult, fondurile de pensii private sunt cei mai mari investitori la BVB. Astfel, milioane de români sunt deja expuși la piața de capital, chiar dacă nu dețin direct un cont de tranzacționare. Această realitate arată că investițiile la bursă nu sunt un fenomen de neglijat.

Creșterea numărului de investitori reflectă o înțelegere tot mai bună a avantajelor oferite de piața de capital. „Pe termen lung, acțiunile au potențialul de a genera randamente superioare comparativ cu depozitele bancare sau alte instrumente conservatoare, mai ales atunci când investitorii adoptă o strategie disciplinată și diversificată. Investițiile la bursă pot oferi și o formă eficientă de protecție împotriva inflației. Companiile solide își pot ajusta prețurile și își pot crește veniturile în timp, ceea ce permite investitorilor să își păstreze sau chiar să își crească puterea de cumpărare. În același timp, diversificarea portofoliului prin investiții în mai multe sectoare și tipuri de instrumente financiare contribuie la gestionarea riscului. Un alt avantaj important este reprezentat de veniturile din dividende. Piața de capital din România este recunoscută pentru randamentele atractive ale dividendelor, care se situează în medie în jurul valorii de 4%, oferind investitorilor o sursă constantă de venit pe lângă potențiala apreciere a valorii acțiunilor”, detaliază Ion Soltinschi.

Chiar dacă numărul investitorilor a atins un record istoric, el reprezintă în continuare un procent redus din populația activă a României. Comparativ cu alte state europene, gradul de participare la bursă rămâne scăzut. Odată ce numărul de investitori va crește, și lichiditatea Bursei de Valori, și potențialele randamente vor avea o evoluție bună.

Deși luna martie a început cu scăderi de circa 5% a indicelui BET, trebuie să vedem imaginea de ansamblu. Această corecție vine după un randament de 32% în ultimele 6 luni și circa 10% doar de la începutul anului.