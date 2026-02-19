Ministerul Finanțelor a atras în luna februarie 379 milioane de lei și aproape 124 milioane de euro. Valoarea totală a subscrierilor a ajuns la 1 miliard de lei, echivalentul a 198,8 milioane de euro.

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat că aceste sume au fost obținute prin a doua ofertă primară de titluri de stat Fidelis destinată populației, derulată în acest an prin sistemele sale.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a desfășurat în perioada 6 – 13 februarie. Aceasta a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners, în calitate de Lead Manager, alături de Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille și UniCredit Bank, ca parte a sindicatului de intermediere. Din grupul de distribuție au făcut parte Banca Transilvania și Libra Internet Bank.

În cadrul acestei oferte, investitorii au plasat peste 12.000 de ordine de subscriere. Acestea au vizat atât titlurile de stat denominate în lei, cât și pe cele în euro.

Prin cele 33 de oferte Fidelis derulate începând cu luna august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 65 de miliarde de lei. Această sumă depășește echivalentul a 13 miliarde de euro.

În cadrul emisiunii de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente. Condiția a fost ca acestea să fi împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital nu sunt impozabile.

Titlurile de stat subscrise printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără semnarea unui contract de prestări servicii de investiții financiare, sunt înregistrate în evidențele Depozitarului Central pe numele deținătorului. În situația în care titlurile de stat au fost achiziționate în baza unui contract de prestări servicii de investiții financiare, acestea sunt înregistrate în contul de tranzacționare al deținătorului.

Deținătorii au posibilitatea de a păstra titlurile până la maturitate. Alternativ, aceștia le pot vinde sau pot cumpăra altele în orice ședință de tranzacționare organizată la Bursa de Valori București. Operațiunile pot fi realizate prin intermediul unei bănci sau al unei societăți de brokeraj autorizate să tranzacționeze pe bursă.

Tranzacțiile au loc între cumpărători și vânzători prin intermediul platformei de tranzacționare. Pentru a putea cumpăra sau vinde titluri de stat, investitorii trebuie să dețină un cont de tranzacționare deschis la o bancă sau la o societate de brokeraj autorizată să tranzacționeze la Bursa de Valori București.

Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii martie.