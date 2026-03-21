Acțiunile europene au înregistrat scăderi semnificative la finalul ședinței de vineri, după ce câștigurile din prima parte a zilei au fost șterse complet.

Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 1,7%, iar toate marile piețe au închis în teritoriu negativ. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Germania, unde DAX a coborât cu 2,01%, urmat de FTSE MIB din Italia (-1,97%), CAC 40 din Franța (-1,82%), FTSE 100 din Marea Britanie (-1,44%) și IBEX 35 din Spania (-1,14%).

Revenirea de dimineață a fost de scurtă durată, pe fondul reaprinderii temerilor legate de conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Escaladarea tensiunilor geopolitice a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la energie, amplificând aversiunea față de risc în rândul investitorilor.

Petrolul Brent a urcat în cursul săptămânii până la 119 dolari pe baril, în timp ce contractele futures au continuat să crească. Brent a avansat cu 1,1%, până la 109,81 dolari pe baril, iar petrolul american WTI a crescut cu 3,3%, ajungând la 99,30 dolari.

Creșterea prețurilor la energie alimentează temerile privind un nou val inflaționist la nivel global.

Pe piața obligațiunilor, randamentele titlurilor de stat din Marea Britanie au continuat să urce, reflectând îngrijorările legate de inflație.

Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a atins cel mai ridicat nivel din 2008, apropiindu-se de 5%, în timp ce randamentele pe termen scurt au crescut la aproximativ 4,58%.

Datele oficiale arată că împrumuturile sectorului public britanic au ajuns la 14,3 miliarde de lire în februarie, peste estimări, ceea ce accentuează presiunile asupra finanțelor publice.

Banca Angliei a menținut dobânda de referință, dar a transmis un mesaj prudent, indicând că este pregătită să intervină în fața efectelor economice generate de conflict.

Piețele estimează acum o probabilitate de 100% pentru o majorare a dobânzii până în luna iunie.

Și alte bănci centrale europene au păstrat dobânzile neschimbate, însă incertitudinile generate de situația din Orientul Mijlociu mențin presiunea asupra politicii monetare.

Banca Centrală Europeană a avertizat că riscurile de inflație și încetinire economică sunt în creștere, iar investitorii văd o probabilitate de peste 50% pentru o majorare a dobânzii la următoarea ședință din aprilie.

Pe segmentul corporativ, acțiunile Smiths Group au scăzut cu aproape 10% după rezultate sub așteptări, în ciuda anunțării unui program de răscumpărare de acțiuni și a planurilor de returnare a 1,5 miliarde de lire către acționari până în 2027.

În același timp, Unilever analizează vânzarea diviziei de alimente către compania americană McCormick, iar lanțul de pub-uri J D Wetherspoon avertizează că presiunile asupra costurilor și scăderea puterii de cumpărare ar putea afecta profiturile.

De asemenea, negocierile privind vânzarea diviziei de oțel a Thyssenkrupp către Jindal Steel stagnează, potrivit informațiilor din piață.

Contextul geopolitic tensionat, combinat cu presiunile inflaționiste și perspectivele de creștere a dobânzilor, determină o atitudine precaută în rândul investitorilor.

Piețele financiare rămân sensibile la evoluțiile din Orientul Mijlociu, iar orice escaladare suplimentară ar putea accentua volatilitatea în perioada următoare.