Radu Georgescu avertizează asupra furtunii din sistemul financiar global. Cum va resimți România criza?
Expertul contabil Radu Georgescu a avertizat sâmbătă, 14 martie, că în sistemul financiar global a început o „furtună” care va avea consecințe directe inclusiv pentru români. Acesta a subliniat că, deși subiectul nu este discutat pe larg în spațiul public, efectele pot deveni vizibile în perioada următoare pentru populație, companii și autorități.
Radu Georgescu a explicat, pe pagina sa de Facebook, că temele legate de conflicte militare sunt mai ușor de înțeles pentru publicul larg, deoarece imaginile cu rachete și bombardamente sunt sugestive și directe.
În schimb, termeni financiari precum randamentele obligațiunilor, rezerva fracționară din sistemul bancar sau instrumentele de asigurare împotriva riscului de neplată sunt percepuți drept complicați și provoacă confuzie.
Cu toate acestea, el a atras atenția că întregul sistem financiar funcționează pe baza acestor concepte, inclusiv economiile populației depuse în bănci.
Radu Georgescu a sugerat că, de multe ori, oamenii au impresia că ceea ce nu cunosc nu îi afectează, însă situația se poate schimba brusc în momentul în care apar temeri legate de siguranța banilor din conturi. În acest context, el a susținut că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, ar fi avut loc spargerea unei „bule a creditelor” la nivel global, fenomen care ar urma să se resimtă în mai multe economii.
Restricții la retragerile de bani. Totul are legătură cu „banking fractional reserve”
Potrivit lui Georgescu, primele semnale ar fi apărut la finalul lunii februarie, când un fond major de investiții, Blackstone, ar fi decis să limiteze retragerile de bani ale clienților. Acesta a menționat că instituția administrează active de ordinul trilioanelor de dolari, iar acțiunile sale ar fi înregistrat scăderi semnificative.
Ulterior, la începutul lunii martie, BlackRock ar fi adoptat o măsură similară, iar acțiunile ar fi pierdut și ele din valoare.
Expertul contabil a indicat că, la scurt timp, una dintre cele mai mari bănci internaționale, Morgan Stanley, ar fi impus restricții comparabile, ceea ce ar fi transmis un șoc în întreg sistemul financiar. În opinia sa, efectele s-ar fi reflectat și în evoluțiile bursiere ale unor bănci europene, ale căror acțiuni ar fi scăzut puternic.
Radu Georgescu a explicat că una dintre cauzele principale ar fi mecanismul rezervei fracționare, prin care banii depuși în bănci nu sunt păstrați integral în numerar, ci sunt utilizați pentru acordarea de credite. Astfel, dacă debitorii nu mai pot rambursa împrumuturile, iar deponenții solicită simultan retrageri, instituțiile financiare pot ajunge în dificultate.
El a adăugat că, în scenariul în care un procent relativ mic de clienți ar cere banii în același timp, orice bancă ar putea fi expusă riscului de faliment, motiv pentru care unele instituții aleg să limiteze retragerile.
În ceea ce privește impactul asupra României, expertul a susținut că investitorii străini ar fi vândut masiv titluri de stat în ultimele săptămâni, pe fondul creșterii percepției de risc. Acest lucru ar fi determinat majorarea costurilor de asigurare împotriva riscului de neplată și o creștere rapidă a randamentelor obligațiunilor pe termen lung.
Postarea integrală: „În sistemul financiar a început furtuna. Această furtună te va influența direct și pe tine”
„In sistemul financiar a inceput furtuna
Aceasta furtuna te va influenta direct si pe tine
Dar in Romania nu vorbeste nimeni despre acest subiect
Este mai simplu sa vorbeste despre razboiul din Iran
Este mai usor de inteles
Toata lumea intelege cand vede rachete si bombe
Dar putini inteleg ce inseamna : bond yield, banking fractional reserve sau credit default swap
Termenii financiari dau dureri de cap
Dar tot sistemul financiar se bazeaza pe acesti termeni financiari
Inclusiv banii tai din banca
Ce nu stii nu te afecteaza
Daca nici nu intelegi, este si mai bine
Pana intr-o zi
Cand incepi sa te intrebi unde sunt banii tai din banca
Acum 2 saptamani, pe planeta Pamant s-a spart bula creditelor
Acest lucru te va afecta si pe tine
Explic la sfarsit
Sa incepem
Pe 26 Februarie, Blackstone unul dintre cele mai mari fonduri de investitii de pe planeta Pamant, a restrictionat retragerile de bani ale clientilor
Blackstone gestioneaza active de 1,6 trilioane $
Actiunile au scazut cu 30%
Pe 6 Martie, BlackRock cel mai mare fond de investitii a restrictionat si el retragerile de bani ale clientilor
BlackRock gestioneaza active de 9,3 trilioane $
Actiunile au scazut cu 15%
12 Martie, Morgan Stanley una dintre cele mai mari banci de pe planeta Pamant a restrictionat retragerile de bani ale clientilor
Morgan Stanley gestioneaza active de 1,5 trilioane $
Actiunile au scazut cu 15%
Socul s-a dus in tot sistemul financiar
Actiunile Deutsche Bank au scazut cu 20%
Actiunile Erste si Raiffeisen au scazut cu 15%
Motivul?
L-am explicat de mai multe ori pe pagina mea
Se numeste banking fractional reserve
Adica banii tai din banca nu exista fizic in banca
Banii tai din banca sunt doar in sistemul contabil al bancii
Banii tai sunt in creditele acordate de banci : imobiliare, masini, vacante, sandalute etc
Cand cei care au luat creditul ( din banii tai) nu mai pot plati creditele, apare panica in sistemul financiar
Oamenii isi cer banii din banca
Evident acesti bani nu sunt, deoarece sunt in credite
Daca 5% din clienti isi cer banii, orice banca din lume risca sa dea faliment
De aceea aceste banci si fonduri de investitii au restrictionat retragerea banilor de catre clienti
Acum sa-ti explic cum te afecteaza pe tine
Din cauza acestei furtuni financiare, in ultimele 2 saptamani investitorii straini au vandut cantitati uriase de titluri de stat emise de Romania
Romania plateste cele mai mari CDS -uri ( credit default swap)
CDS-urile sunt asigurarile din sistemul bancar
Randamantul titlurilor de stat pe 10 ani, listate la bursa au crescut brusc de la 6,4% la 7,4% intr-o saptamana
Se numeste bond yield ( vezi poza 2)
Investitorii straini vand in pierdere, doar sa scape de titlurile de stat ale Romaniei
Nimeni nu vorbeste despre acest lucru in Romania
Desi ne va afecta pe toti : oameni, firme, Guvern etc
Concluzii
Daca sunt lucruri pe care nu le intelegi, nu inseamna ca nu te vor afecta
De aceea este important sa intelegi si lucruri care par complicat de inteles”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
