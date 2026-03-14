Expertul contabil Radu Georgescu a avertizat sâmbătă, 14 martie, că în sistemul financiar global a început o „furtună” care va avea consecințe directe inclusiv pentru români. Acesta a subliniat că, deși subiectul nu este discutat pe larg în spațiul public, efectele pot deveni vizibile în perioada următoare pentru populație, companii și autorități.

Radu Georgescu a explicat, pe pagina sa de Facebook, că temele legate de conflicte militare sunt mai ușor de înțeles pentru publicul larg, deoarece imaginile cu rachete și bombardamente sunt sugestive și directe.

În schimb, termeni financiari precum randamentele obligațiunilor, rezerva fracționară din sistemul bancar sau instrumentele de asigurare împotriva riscului de neplată sunt percepuți drept complicați și provoacă confuzie.

Cu toate acestea, el a atras atenția că întregul sistem financiar funcționează pe baza acestor concepte, inclusiv economiile populației depuse în bănci.

Radu Georgescu a sugerat că, de multe ori, oamenii au impresia că ceea ce nu cunosc nu îi afectează, însă situația se poate schimba brusc în momentul în care apar temeri legate de siguranța banilor din conturi. În acest context, el a susținut că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, ar fi avut loc spargerea unei „bule a creditelor” la nivel global, fenomen care ar urma să se resimtă în mai multe economii.

Potrivit lui Georgescu, primele semnale ar fi apărut la finalul lunii februarie, când un fond major de investiții, Blackstone, ar fi decis să limiteze retragerile de bani ale clienților. Acesta a menționat că instituția administrează active de ordinul trilioanelor de dolari, iar acțiunile sale ar fi înregistrat scăderi semnificative.

Ulterior, la începutul lunii martie, BlackRock ar fi adoptat o măsură similară, iar acțiunile ar fi pierdut și ele din valoare.

Expertul contabil a indicat că, la scurt timp, una dintre cele mai mari bănci internaționale, Morgan Stanley, ar fi impus restricții comparabile, ceea ce ar fi transmis un șoc în întreg sistemul financiar. În opinia sa, efectele s-ar fi reflectat și în evoluțiile bursiere ale unor bănci europene, ale căror acțiuni ar fi scăzut puternic.

Radu Georgescu a explicat că una dintre cauzele principale ar fi mecanismul rezervei fracționare, prin care banii depuși în bănci nu sunt păstrați integral în numerar, ci sunt utilizați pentru acordarea de credite. Astfel, dacă debitorii nu mai pot rambursa împrumuturile, iar deponenții solicită simultan retrageri, instituțiile financiare pot ajunge în dificultate.

El a adăugat că, în scenariul în care un procent relativ mic de clienți ar cere banii în același timp, orice bancă ar putea fi expusă riscului de faliment, motiv pentru care unele instituții aleg să limiteze retragerile.

În ceea ce privește impactul asupra României, expertul a susținut că investitorii străini ar fi vândut masiv titluri de stat în ultimele săptămâni, pe fondul creșterii percepției de risc. Acest lucru ar fi determinat majorarea costurilor de asigurare împotriva riscului de neplată și o creștere rapidă a randamentelor obligațiunilor pe termen lung.