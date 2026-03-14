Guvernul a adoptat majorarea salariului minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Creșterea brută este de 275 de lei.

Consultantul economic Adrian Negrescu a explicat că, în realitate, suma care ajunge la angajați este mult mai mică. Potrivit acestuia, creșterea netă pentru angajați este de aproximativ 125 de lei.

Negrescu a declarat că, în contextul actual al economiei, această sumă nu are un impact major asupra veniturilor populației. El a spus că o creștere de 125 de lei este aproape nesemnificativă în condițiile unei inflații de aproximativ 10%.

Consultantul a explicat că majorarea salariului minim are un impact mult mai mare asupra companiilor. Potrivit lui Adrian Negrescu, pentru firme costul total cu un angajat plătit cu salariul minim crește cu aproape 400 de lei.

El a arătat că statul este principalul beneficiar al acestei majorări. Adrian Negrescu a declarat că statul va încasa sume mai mari din taxe și contribuții.

Managerul Frames a mai explicat că majorarea salariului minim produce efecte și în sectorul public. Unele salarii din sistemul bugetar sunt calculate în funcție de nivelul salariului minim pe economie.

În aceste condiții, creșterea salariului minim duce automat și la majorarea unor venituri din sectorul bugetar.

„Pentru oameni înseamnă o creştere reală a salariului cu 125 lei. Ce mai înseamnă 125 de lei, în România lui 2026, la o inflaţie de 10%? Aproape nimic, din punctul meu de vedere. Pentru firme însă e o mare problemă, deoarece cresc costurile cu aproape 400 de lei pentru fiecare angajat cu salariul minim. Statul iese cel mai câştigat din asta. Câştigă o grămadă de bani. Pe de altă parte, şi angajaţii din sectorul bugetar, care au salariile calculate în funcţie de salariul minim pe economie, primesc un spor salariul, într-un an în care se vorbeşte de îngheţarea salariilor la bugetari”, a spus Adrian Negrescu la Antena 3.

Adrian Negrescu a afirmat că majorarea salariului minim reprezintă o încercare de a compensa creșterea prețurilor. Potrivit acestuia, măsura nu oferă însă un sprijin semnificativ pentru persoanele cu venituri mici.

Consultantul a declarat că, dacă autoritățile ar fi dorit să ajute categoriile vulnerabile, ar fi trebuit să majoreze pensiile conform legii și să crească alocațiile pentru copii. El a afirmat că problema principală rămâne inflația ridicată.

„Per ansamblu, oamenii nu primesc foarte mulţi bani, dar e o încercare de a acoperi realitatea creşterii preţurilor. Dacă voiam într-adevăr să ajutăm persoanele defavorizate, creşteam pensiile conform legii, creşteam alocaţiile pentru copii. Încercăm să ne facem că lucrăm, că ajutăm populaţia, în loc să umblăm la inflaţie, care e marea problemă, noi le dăm câte 100 de lei, mai ceva ca Ceauşescu”, a mai declarat Negrescu.

Guvernul a adoptat proiectul bugetului pentru anul 2026, documentul urmând să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot. Potrivit proiectului, deficitul bugetar pentru anul 2026 este estimat la 6,2% din PIB. Pentru anul 2027 este prevăzută o reducere a deficitului la aproximativ 5,1% din PIB.