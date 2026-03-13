Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au avut deja efecte vizibile asupra piețelor energetice și financiare.

Creșterea prețului petrolului, alimentată de conflictul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, se reflectă direct în costurile carburanților, transportului și, implicit, în prețurile bunurilor de consum.

Pe fondul acestor evoluții, tot mai mulți cetățeni se întreabă cum își pot proteja economiile și ce măsuri pot lua pentru a face față unor eventuale șocuri economice sau blocaje temporare ale sistemelor de plată.

Potrivit unui raport al Băncii Centrale Europene intitulat „Păstrați calmul și purtați numerar cu dumneavoastră: lecții despre rolul unic al monedei fizice în patru crize”, numerarul continuă să aibă un rol important în situații de urgență.

Analiza arată că deținerea unei sume între 70 și 100 de euro de persoană în numerar poate acoperi nevoile esențiale – alimente, medicamente sau transport – pentru aproximativ 72 de ore, intervalul estimat de specialiști pentru restabilirea funcționării sistemelor financiare sau a infrastructurii digitale după o perturbare majoră.

Această perioadă este considerată critică în primele zile ale unei crize, când accesul la servicii bancare sau la plăți electronice poate fi limitat.

Unul dintre principalele avantaje ale banilor fizici este independența față de infrastructura tehnologică.

Banca Centrală Europeană subliniază că numerarul poate fi utilizat fără dependență de bancomate, bănci sau sisteme electronice de plată și își păstrează valoarea chiar și în cazul unor pene de curent, atacuri cibernetice sau disfuncționalități ale rețelelor digitale.

Un exemplu recent este pana majoră de curent care a afectat Spania în aprilie 2025. În timpul incidentului, veniturile generate de comerțul electronic au scăzut cu aproximativ 54%, iar utilizarea cardurilor bancare s-a redus cu 42%. În schimb, plățile în numerar au continuat să fie utilizate fără probleme.

Juan Carlos Galindo, expert criminalist în securitate cibernetică, atrage atenția asupra faptului că cea mai mare parte a banilor existenți în sistemul financiar este de natură digitală.

Potrivit acestuia, doar aproximativ 10% până la 20% din fondurile existente sunt disponibile sub formă de numerar. În cazul în care un număr mare de persoane ar încerca simultan să își retragă economiile din bănci, instituțiile financiare nu ar putea furniza suficient numerar pentru toți clienții.

În astfel de situații, autoritățile ar putea introduce temporar restricții la retrageri sau controale asupra capitalului pentru a menține stabilitatea sistemului financiar.

Menținerea unei rezerve moderate de bani cash poate ajuta populația să facă față unor situații neprevăzute fără a depinde exclusiv de infrastructura bancară.

Specialiștii recomandă păstrarea unei rezerve limitate de numerar care să poată fi utilizată în cazul unor situații de criză sau perturbări temporare ale sistemelor de plată.

Printre recomandările principale se numără:

-economisirea a cel puțin 70–100 de euro de persoană;

-ajustarea sumei în funcție de numărul membrilor familiei;

-depozitarea numerarului într-un loc sigur, dar ușor accesibil;

utilizarea numerarului ca măsură preventivă, nu ca alternativă permanentă la sistemul bancar.

Experții subliniază că această rezervă nu trebuie să înlocuiască economiile păstrate în conturi bancare, ci doar să ofere un nivel suplimentar de siguranță în situații de urgență.

Crizele geopolitice și energetice din ultimele decenii au demonstrat cât de vulnerabilă rămâne economia globală în fața perturbărilor majore.

Creșterea prețurilor la energie, blocarea rutelor comerciale sau atacurile asupra infrastructurii critice pot genera efecte rapide asupra economiilor naționale și asupra vieții cotidiene.

În acest context, păstrarea unei rezerve moderate de numerar este considerată de specialiști o măsură prudentă, care poate oferi un plus de siguranță și capacitatea de a face față unor evenimente neprevăzute.