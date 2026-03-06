Deschiderea unui cont bancar este, pentru majoritatea românilor, un pas firesc: încasezi salariul, plătești facturi, faci transferuri sau economisești bani.

Însă, odată ce ai devenit client al unei bănci din România, dobândești o serie de drepturi clare, prevăzute de legislația națională și europeană.

În același timp, instituția de credit are obligații stricte și limite legale peste care nu poate trece. Iată ce trebuie să știi.

În România, activitatea bancară este supravegheată de Banca Națională a României (BNR), iar protecția consumatorilor în relația cu băncile este monitorizată și de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Aceste instituții veghează la respectarea legislației care obligă băncile să ofere informații clare, corecte și complete.

După deschiderea contului, ai dreptul să primești contractul și toate documentele aferente în scris, într-un limbaj ușor de înțeles. Banca este obligată să îți explice comisioanele, condițiile de utilizare a contului, costurile pentru retrageri, transferuri, administrare sau eventuale penalități.

Totodată, orice modificare a comisioanelor sau a condițiilor contractuale trebuie notificată din timp, de regulă cu cel puțin 30 sau 60 de zile înainte, în funcție de tipul produsului. Dacă nu ești de acord cu noile condiții, ai dreptul să închizi contul fără costuri suplimentare înainte ca modificările să intre în vigoare.

Conform legislației europene transpuse în România, orice persoană rezidentă în Uniunea Europeană are dreptul la un cont de plăți cu servicii de bază. Asta înseamnă că banca nu poate refuza deschiderea unui cont fără un motiv obiectiv și justificat (de exemplu, suspiciuni de fraudă sau lipsa documentelor necesare).

După ce ți-ai deschis contul, ai dreptul la acces permanent la informațiile privind soldul și tranzacțiile efectuate. Banca trebuie să îți pună la dispoziție extrase de cont, fie în format electronic, fie pe hârtie, în condițiile stabilite contractual.

De asemenea, ai dreptul să efectuezi operațiuni precum depuneri, retrageri, plăți și transferuri, inclusiv online, în condiții de siguranță. Dacă banca îți blochează temporar cardul sau accesul la internet banking din motive de securitate, trebuie să te informeze imediat și să îți explice cauza.

Unul dintre cele mai importante drepturi ale clientului este cel la confidențialitate bancară. Datele tale financiare, soldurile, istoricul tranzacțiilor și informațiile personale sunt protejate prin lege.

Banca nu are dreptul să divulge informații despre contul tău către terți fără consimțământul tău, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege (de exemplu, la solicitarea instanțelor sau a autorităților fiscale).

În plus, prelucrarea datelor personale trebuie să respecte Regulamentul european privind protecția datelor (GDPR).

Dacă suspectezi că datele tale au fost folosite abuziv sau divulgate fără drept, poți face plângere atât la bancă, cât și la autoritățile competente.

Există și limite clare ale acțiunilor unei bănci. În primul rând, instituția nu poate modifica unilateral clauze esențiale din contract fără notificare și fără a-ți oferi posibilitatea de a renunța la produs.

De asemenea, banca nu are voie să îți perceapă comisioane care nu sunt prevăzute în contract sau care nu ți-au fost comunicate în prealabil. Orice cost ascuns sau neanunțat poate fi contestat.

În cazul popririlor sau al executărilor silite, banca are obligația să respecte limitele legale privind sumele ce pot fi blocate, în special dacă este vorba despre venituri salariale sau pensii. Nu poate bloca integral sume protejate prin lege, cum ar fi alocațiile pentru copii sau alte indemnizații cu regim special.

Totodată, banca nu are dreptul să te discrimineze pe criterii precum sex, vârstă, etnie, religie sau orientare politică atunci când îți oferă servicii bancare standard.

Dacă observi o tranzacție neautorizată în contul tău, trebuie să anunți banca imediat. În general, termenul maxim pentru notificare este de 13 luni de la data debitării, însă este recomandat să reacționezi cât mai rapid.

În cazul fraudelor cu cardul sau al plăților online neautorizate, banca este obligată să îți restituie suma în cel mai scurt timp, cu excepția situațiilor în care poate demonstra că ai acționat cu neglijență gravă sau fraudulos.

Ai dreptul să depui reclamație direct la bancă, iar aceasta trebuie să îți răspundă într-un termen legal (de regulă, 15 sau 30 de zile, în funcție de tipul sesizării). Dacă nu ești mulțumit de răspuns, te poți adresa ANPC sau instanței de judecată.

În orice moment, poți decide să închizi contul bancar. Banca nu poate refuza închiderea, cu excepția cazului în care există obligații restante sau proceduri legale în curs. Comisioanele de închidere trebuie să fie rezonabile și prevăzute clar în contract.

De asemenea, legislația europeană îți permite să schimbi banca mai ușor, prin proceduri simplificate de transfer al contului și al plăților recurente. Noua bancă te poate ajuta să muți ordinele de plată și încasările automate.

Pentru a evita problemele, este esențial să citești cu atenție contractul înainte de semnare și să păstrezi toate documentele primite. Activează alertele prin SMS sau aplicația mobilă pentru a monitoriza tranzacțiile în timp real.

În cazul unui conflict, începe prin a formula o reclamație scrisă către bancă. Dacă situația nu se rezolvă, poți apela la autoritățile de protecție a consumatorilor sau la instanță.