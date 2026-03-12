În Spania, majoritatea oamenilor folosesc cardul sau telefonul mobil pentru plățile zilnice, mai ales tinerii, care rareori mai poartă portofel. Persoanele în vârstă continuă să folosească numerarul din motive de obișnuință sau lipsă de încredere.

Potrivit La Razón, numerarul poate fi implicat în tranzacții ce vizează evaziunea fiscală sau spălarea banilor, iar autoritățile urmăresc reducerea acestor practici. Legea 7/2012 și Legea 11/2021 stabilesc că plățile în numerar de 1.000 de euro sau mai mult nu sunt permise atunci când una dintre părți acționează ca antreprenor sau profesionist. Pentru persoanele fizice nerezidente care nu acționează ca profesioniști, limita crește la 10.000 de euro.

Când ambele părți sunt persoane fizice private, nu există limită legală, dar se recomandă documentarea plății prin chitanță sau contract, pentru a demonstra legalitatea acesteia în eventualitatea unui control fiscal.

Plățile nelegale peste limita stabilită pot fi sancționate cu 25% din suma depășită. În mod normal, sancțiunea se împarte între plătitor și destinatar, însă partea care raportează problema Agenției Fiscale în termen de trei luni poate fi scutită. Raportarea se poate face electronic, prin site-ul oficial al instituției.

Noile reguli europene obligă la respectarea limitelor stabilite și pot avea consecințe financiare serioase pentru cei care nu se conformează. Românii din Spania trebuie să fie atenți la tranzacțiile în numerar pentru a evita sancțiunile legale.

De asemenea, impactul economic al măsurii poate fi dublu. Pe de o parte, autoritățile se așteaptă la o creștere a încasărilor fiscale și la reducerea evaziunii. Pe de altă parte, într-o economie în care numerarul încă este folosit pe scară largă, trecerea la plăți digitale implică costuri de adaptare atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori, în special în zonele rurale.

Măsura limitării plăților în numerar ridică și mai multe îngrijorări. Pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care nu au acces facil la servicii bancare și digitale, această restricție poate crea dificultăți reale în viața de zi cu zi. De asemenea, obligativitatea utilizării instrumentelor electronice crește dependența de sistemele financiare digitale și poate afecta confidențialitatea tranzacțiilor.