Expertul contabil Radu Georgescu atrage atenția asupra unei probleme majore cu care s-ar putea confrunta Guvernul României în perioada următoare, susținând că autoritățile întâmpină dificultăți serioase în a se împrumuta de la bănci.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, acesta explică faptul că situația ar putea avea efecte importante nu doar asupra finanțelor publice, ci și asupra întregii economii.

Radu Georgescu dezvăluie că obișnuiește să analizeze în fiecare sâmbătă dimineață rapoartele publicate de instituțiile economice relevante, pentru a rămâne informat și pentru a-și proteja familia, afacerea și clienții.

În urma acestor analize, el susține că, în luna martie, Guvernul nu ar fi reușit să atragă niciun leu din împrumuturile solicitate băncilor comerciale, în ciuda necesarului ridicat de finanțare anunțat pentru anul 2026.

Expertul contabil amintește că, la începutul anului, autoritățile au comunicat că trebuie să se împrumute cu aproximativ 280 de miliarde de lei pe parcursul anului, ceea ce ar însemna, în medie, circa 20 de miliarde de lei lunar. În opinia sa, imposibilitatea de a contracta împrumuturi chiar și într-o singură lună ar putea genera riscul intrării statului în incapacitate de plată.

El oferă și exemple concrete din luna martie, menționând că, pe 5 martie, Guvernul ar fi solicitat băncilor suma de 814 milioane de lei, fără a obține însă finanțare, întrucât instituțiile de credit ar fi cerut dobânzi considerate foarte ridicate. Situația s-ar fi repetat pe 9 martie, când statul ar fi cerut 505 milioane de lei și nu ar fi primit nicio ofertă acceptabilă.

De asemenea, pe 12 martie, autoritățile ar fi încercat din nou să se împrumute, solicitând 364 de milioane de lei, însă fără succes, iar de această dată băncile nici măcar nu ar mai fi depus oferte, potrivit analizei prezentate.

În același timp, Georgescu susține că băncile ar fi început să vândă masiv titluri de stat românești, ceea ce ar fi determinat o creștere rapidă a randamentelor.

El indică faptul că, într-o singură săptămână, randamentul acestor titluri ar fi urcat de la 6,4% la 7,4%, semn că investitorii încearcă să renunțe la ele chiar și în pierdere.

Pentru a ilustra fenomenul, expertul face referire la o emisiune de titluri de stat în dolari realizată pe 25 februarie 2026, în valoare de două miliarde de dolari, cu o dobândă de 5,75% și scadență în 2036.

După listarea acestor titluri pe bursă, investitorii ar fi început să le tranzacționeze, iar pe 13 martie unele ar fi fost vândute la 95 de dolari pentru o valoare nominală de 100 de dolari, ceea ce ar indica o pierdere de 5% pentru deținători și o creștere a randamentului până la 6,33%.

În concluzie, Radu Georgescu consideră că, în ultimii ani, România ar fi beneficiat de un context favorabil, fiind tolerată de piețele financiare și de partenerii externi în condiții economice dificile. În prezent însă, el apreciază că situația s-ar putea schimba, iar anul 2026 ar putea deveni unul foarte complicat din punct de vedere economic pentru țară.