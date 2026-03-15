Avertismentul lui Radu Georgescu privind dificultățile de finanțare ale statului în 2026
Expertul contabil Radu Georgescu atrage atenția asupra unei probleme majore cu care s-ar putea confrunta Guvernul României în perioada următoare, susținând că autoritățile întâmpină dificultăți serioase în a se împrumuta de la bănci.
Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, acesta explică faptul că situația ar putea avea efecte importante nu doar asupra finanțelor publice, ci și asupra întregii economii.
Radu Georgescu dezvăluie că obișnuiește să analizeze în fiecare sâmbătă dimineață rapoartele publicate de instituțiile economice relevante, pentru a rămâne informat și pentru a-și proteja familia, afacerea și clienții.
În urma acestor analize, el susține că, în luna martie, Guvernul nu ar fi reușit să atragă niciun leu din împrumuturile solicitate băncilor comerciale, în ciuda necesarului ridicat de finanțare anunțat pentru anul 2026.
Expertul contabil amintește că, la începutul anului, autoritățile au comunicat că trebuie să se împrumute cu aproximativ 280 de miliarde de lei pe parcursul anului, ceea ce ar însemna, în medie, circa 20 de miliarde de lei lunar. În opinia sa, imposibilitatea de a contracta împrumuturi chiar și într-o singură lună ar putea genera riscul intrării statului în incapacitate de plată.
El oferă și exemple concrete din luna martie, menționând că, pe 5 martie, Guvernul ar fi solicitat băncilor suma de 814 milioane de lei, fără a obține însă finanțare, întrucât instituțiile de credit ar fi cerut dobânzi considerate foarte ridicate. Situația s-ar fi repetat pe 9 martie, când statul ar fi cerut 505 milioane de lei și nu ar fi primit nicio ofertă acceptabilă.
De asemenea, pe 12 martie, autoritățile ar fi încercat din nou să se împrumute, solicitând 364 de milioane de lei, însă fără succes, iar de această dată băncile nici măcar nu ar mai fi depus oferte, potrivit analizei prezentate.
Vânzări masive de titluri de stat
În același timp, Georgescu susține că băncile ar fi început să vândă masiv titluri de stat românești, ceea ce ar fi determinat o creștere rapidă a randamentelor.
El indică faptul că, într-o singură săptămână, randamentul acestor titluri ar fi urcat de la 6,4% la 7,4%, semn că investitorii încearcă să renunțe la ele chiar și în pierdere.
Pentru a ilustra fenomenul, expertul face referire la o emisiune de titluri de stat în dolari realizată pe 25 februarie 2026, în valoare de două miliarde de dolari, cu o dobândă de 5,75% și scadență în 2036.
După listarea acestor titluri pe bursă, investitorii ar fi început să le tranzacționeze, iar pe 13 martie unele ar fi fost vândute la 95 de dolari pentru o valoare nominală de 100 de dolari, ceea ce ar indica o pierdere de 5% pentru deținători și o creștere a randamentului până la 6,33%.
În concluzie, Radu Georgescu consideră că, în ultimii ani, România ar fi beneficiat de un context favorabil, fiind tolerată de piețele financiare și de partenerii externi în condiții economice dificile. În prezent însă, el apreciază că situația s-ar putea schimba, iar anul 2026 ar putea deveni unul foarte complicat din punct de vedere economic pentru țară.
Postarea integrală: România a fost, până acum, tolerată de bănci și de UE
„Guvernul nu mai poate sa se imprumute !!!
Asta este o problema imensa pentru Guvern
Dar si pentru economia Romaniei
In fiecare sambata dimineata stau 2 ore si analizez toate rapoartele publicate de INS, BNR si Ministerul de Finante
Nu fac acest lucru pentru ca nu am ce face sambata dimineata
O fac pentru ca vreau sa fiu informat
Vreau sa-mi protejez familia, firma si clientii
In martie Guvernul nu a reusit sa obtina vreun leu de la banci
La inceputul anului Guvernul a anuntat ca trebuie sa imprumute 280 miliarde lei in 2026
Adica trebuie sa imprumute vreo 20 miliarde de lei in fiecare luna
Daca Guvernul nu reuseste sa se imprumute o luna, Romania intra in incapacitate de plata
Vezi in poze ce s-a intamplat in martie cand Guvernul a mers la banci dupa lei
In data de 05 martie Guvernul a cerut de la banci suma de 814 milioane lei
A obtinut zero lei
Bancile au cerut dobanzi foarte mari
In data de 09 martie Guvernul a mers iar la banci
A cerut suma de 505 milioane lei
A obtinut zero lei
Bancile au cerut iar dobanzi foarte mari
In data de 12 martie Guvernul a mers iar la banci
A cerut suma de 364 milioane lei
A obtinut zero lei
Bancile au cerut iar dobanzi foarte mari
Dar de data asta nici macar nu s-au mai chinuit sa faca oferte
Bonus
Bancile au inceput in martie sa vanda masiv titlurile de stat ale Romaniei
Randamentul titlurilor de stat a crescut intr-o saptamana de la 6,4% la 7,4%
Asta arata ca s-au vandut masiv titluri de stat
Iar bancile le vand in pierdere pentru ca vor sa scape de aceste titluri
Iti explic cum bancile renunta la titlurile emise de Romania
1. In data de 25 februarie 2026 Romania a emis tituluri de stat in valoare de 2 miliarde $ . Au fost vandute pe pietele externe . Dobanda a fost de 5.75% si scadenta este in 2036
Indicele acestor titluri este US775921AA76
2 In data de 4 martie 2026 aceste titluri de stat au intrat pe bursa. Deci cei care au cumparat pe 25 februarie pot sa vanda aceste titluri pe bursa
3 Ieri, 13 martie cei care vindeau aceste titluri vindeau un titlu in valoare initiala de 100 USD cu 95 USD. Deci pierdeau 5% din valoare. Deoarece valoarea de piata este mai mica decat valoarea de emitere, randamentul titlului in USD a crescut ieri la 6,33%
Concluzii
In ultimii 5 ani Guvernele din Romania au avut foarte mare noroc
La ruleta economica a picat de mai multe ori portocala – portocala – portocala
Romania a fost tolerata de banci si de UE
Ca a inceput razboiul din Rusia
Ca vin rusii
Etc
Acum se pare ca la ruleta economica a inceput sa vina lamaie- lamaie – lamaie
In Romania se anunta un 2026 foarte dificil din punct de vedere economic”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
