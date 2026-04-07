Din punct de vedere administrativ, procesul de înmatriculare include câteva taxe standard, care nu au crescut semnificativ în ultimii ani. Certificatul de înmatriculare costă 49 de lei, iar plăcuțele de înmatriculare variază între 26 lei- 60 de lei, în funcție de opțiunea aleasă. Dacă este nevoie de autorizație provizorie, aceasta adaugă un cost redus, de aproximativ 13 lei.

În teorie, aceste sume ar putea sugera că înmatricularea este ieftină. În practică însă, ele reprezintă doar o mică parte din totalul pe care îl plătește un șofer.

Polița de răspundere civilă auto (RCA) este, de departe, cel mai important cost din întregul proces. În funcție de profilul șoferului, vârstă, istoric de daune și capacitatea cilindrică a mașinii, prețul poate varia semnificativ.

Pentru un șofer fără risc ridicat, RCA-ul poate începe de la aproximativ 500 de lei pe an, însă în multe cazuri depășește 1.000 sau chiar 2.000 de lei. Pentru șoferii tineri sau cei cu antecedente, costul poate fi și mai mare.

Această cheltuială este obligatorie pentru înmatriculare și, în realitate, determină cea mai mare parte din bugetul total.

Un alt element esențial este inspecția tehnică periodică (ITP), care trebuie să fie valabilă la momentul înmatriculării. Dacă aceasta lipsește sau a expirat, proprietarul trebuie să plătească între 150 și 250 de lei pentru efectuarea inspecției.

În cazul mașinilor aduse din străinătate, procedura devine mai complexă. Verificările efectuate de Registrul Auto Român sunt obligatorii și includ identificarea vehiculului, verificarea conformității și emiterea cărții de identitate a vehiculului. Costurile pot varia între 100 și 500 de lei, în funcție de tipul mașinii și complexitatea procedurii.

Pentru mulți șoferi, aceste etape reprezintă nu doar costuri suplimentare, ci și timp pierdut și birocrație.

Pentru a avea o imagine clară asupra cheltuielilor, estimările arată astfel:

Tip cost Sumă estimată Taxe administrative (talon + plăcuțe) ~100 lei Autorizație provizorie ~13 lei RCA 500 – 2.000+ lei ITP 150 – 250 lei RAR (dacă e cazul) 100 – 500 lei TOTAL estimat 850 – 2.900 lei

În cele mai multe situații, șoferii ajung să plătească peste 1.000 de lei, chiar și fără costuri suplimentare majore.

Pentru autoturismele aduse din alte țări, în special din Uniunea Europeană, procedura implică pași suplimentari. Pe lângă verificarea tehnică la Registrul Auto Român, pot apărea costuri pentru traducerea documentelor, taxe administrative și eventuale reparații necesare pentru a respecta standardele tehnice.

În aceste cazuri, suma totală poate crește cu câteva sute de lei, iar procesul durează mai mult.

Pe lângă cheltuielile evidente, există și costuri indirecte care pot influența bugetul final. Drumurile repetate la instituții, eventualele servicii de intermediere, copiile și dosarele necesare sau chiar reparațiile minore pentru a trece verificările tehnice pot adăuga sume suplimentare.

De asemenea, alegerea unor plăcuțe de înmatriculare preferențiale sau a unor servicii rapide poate crește costul total fără ca acest lucru să fie evident de la început.

Comparativ cu anii anteriori, șoferii nu mai trebuie să plătească taxa auto sau timbrul de mediu, care în trecut putea ajunge la mii de euro. Eliminarea acestei taxe a făcut procesul mult mai accesibil, însă nu a eliminat complet costurile ridicate asociate înmatriculării.

Așadar, în 2026, înmatricularea unei mașini în România este mai puțin împovărătoare din punct de vedere fiscal, dar rămâne costisitoare din cauza cheltuielilor obligatorii pentru circulația legală.

Chiar dacă taxele oficiale sunt reduse, costurile reale sunt dictate de RCA, verificările tehnice și situația fiecărui vehicul. Pentru majoritatea șoferilor, bugetul necesar depășește pragul de 1.000 de lei, iar în cazurile mai complexe poate ajunge aproape de 3.000 de lei.