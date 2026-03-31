Noua stație ITP deschisă la Aeroportul „Henri Coandă” marchează extinderea serviciilor disponibile pentru utilizatorii infrastructurii aeroportuare, oferind acces facil atât pasagerilor, cât și angajaților și operatorilor economici care activează în zonă.

Facilitatea este autorizată de Registrul Auto Român și permite efectuarea inspecțiilor tehnice periodice pentru o gamă variată de vehicule, de la autoturisme personale până la autospeciale și echipamente utilizate pe platforma aeroportuară. Prin această inițiativă, Compania Națională Aeroporturi București urmărește să răspundă unei nevoi logistice reale, în contextul traficului intens și al activităților complexe desfășurate în incinta aeroportului.

Noua unitate este amplasată strategic în Hala Auto, în apropierea principalului punct de acces auto către platforma aeroportuară, ceea ce facilitează accesul rapid al vehiculelor care necesită verificări tehnice. Traseul către stația ITP este semnalizat corespunzător din DN1, pentru a asigura orientarea eficientă a șoferilor.

Reprezentanții companiei subliniază că accesul nu este limitat doar la personalul aeroportuar, ci este deschis tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv pasagerilor care tranzitează zona și doresc să efectueze inspecția tehnică a vehiculelor.

Prin introducerea acestui serviciu, operatorul aeroportuar pune accent pe accesibilitate și competitivitate, atât în ceea ce privește costurile, cât și modul de utilizare al stației ITP.

„Tarifele ITP sunt publicate pe pagina de internet a aeroportului, iar prețurile sunt cele mai mici din zonă”, anunță CNAB.

Această politică tarifară este menită să atragă un număr cât mai mare de utilizatori și să ofere o alternativă eficientă pentru cei care caută servicii rapide și convenabile în proximitatea aeroportului. În plus, digitalizarea procesului de programare contribuie la reducerea timpilor de așteptare și la optimizarea fluxului de vehicule.

Persoanele interesate pot accesa secțiunea dedicată de pe site-ul Companiei Naționale Aeroporturi București pentru a-și programa verificarea tehnică, fără a fi necesară deplasarea prealabilă pentru rezervare. Sistemul online permite selectarea intervalului orar și oferă transparență în privința disponibilității.

Stația ITP este destinată inclusiv autospecialelor, utilajelor și echipamentelor specifice activităților de aerodrom, utilizate de companiile care operează pe platforma aeroportuară. Astfel, noul punct de verificare tehnică devine un element integrat în infrastructura operațională a aeroportului, contribuind la menținerea standardelor de siguranță și conformitate tehnică.

Prin această investiție, CNAB își consolidează rolul de furnizor de servicii integrate în domeniul aeroportuar, adaptate atât cerințelor operaționale, cât și nevoilor utilizatorilor individuali.