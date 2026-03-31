Comisia Europeană transmite un semnal clar statelor membre, cerând adoptarea unor măsuri voluntare pentru diminuarea consumului de energie, în special în sectorul transporturilor, considerat unul dintre cei mai mari consumatori de combustibili fosili.

Inițiativa este susținută de Dan Jorgensen, responsabil pentru energie la nivel european, care a subliniat necesitatea unor acțiuni rapide pentru limitarea efectelor crizei. Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei și consultată de Politico, oficialul a evidențiat riscurile tot mai mari generate de conflictul din Golful Persic.

Guvernele naționale sunt îndemnate să analizeze posibilitatea introducerii unor măsuri prin care cetățenii să reducă utilizarea mașinilor personale și a transportului aerian. Scopul acestor acțiuni este conservarea resurselor pentru domenii considerate esențiale.

O astfel de abordare este deja aplicată în anumite state asiatice, unde autoritățile au început să limiteze consumul de combustibil pentru a preveni penuriile și a stabiliza piețele energetice.

Situația este agravată de dependența ridicată a Uniunii Europene de importurile din Golful Persic, în special pentru combustibilul destinat aviației și motorină, care reprezintă peste 40% din necesarul european în acest sector.

Creșterea costurilor și dificultățile de aprovizionare sunt deja resimțite în transporturi, unde operatorii se confruntă cu presiuni tot mai mari. În același timp, opțiunile alternative sunt limitate, atât din perspectiva furnizorilor, cât și a capacităților de rafinare existente în interiorul Uniunii.

În acest context, Dan Jorgensen a atras atenția asupra necesității evitării unor decizii care ar putea agrava situația.

„Statele membre ar trebui să se abțină de la luarea de măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, limita libera circulație a produselor petroliere sau descuraja producția rafinăriilor din UE”, a declarat Jorgensen.

Oficialul a insistat asupra importanței coordonării între statele membre, subliniind că deciziile naționale trebuie să țină cont de impactul transfrontalier pentru a menține coerența la nivel european.

În prezent, statele europene nu au implementat încă măsuri stricte de reducere a consumului, însă contextul actual readuce în discuție soluții aplicate în timpul crizelor petroliere din anii 1970, când au fost introduse raționalizări și restricții de circulație.

Experții în energie analizează deja propuneri similare, iar Agenția Internațională pentru Energie a sugerat o serie de măsuri care ar putea fi aplicate rapid. Printre acestea se numără promovarea muncii la distanță și reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi, pentru a diminua consumul de combustibil.

Scrisoarea transmisă de oficialii europeni reflectă și o schimbare de perspectivă privind durata conflictului din Iran. Încrederea într-o rezolvare rapidă a scăzut semnificativ, ceea ce crește probabilitatea unor perturbări pe termen lung în aprovizionarea cu energie.

„Țările UE ar trebui să se pregătească la timp în anticiparea unei potențiale perturbări prelungite”, a declarat Jorgensen, subliniind necesitatea unei reacții coordonate și preventive.

Pe lângă reducerea consumului, oficialii europeni propun și o serie de măsuri complementare menite să stabilizeze piața energetică. Printre acestea se numără intensificarea monitorizării fluxurilor de energie și îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre.

De asemenea, se recomandă amânarea lucrărilor de întreținere neesențială în rafinării, pentru a menține capacitatea de producție la un nivel cât mai ridicat în această perioadă critică.

Un alt element important îl reprezintă accelerarea utilizării biocombustibililor, ca alternativă la produsele petroliere clasice. Această măsură ar putea contribui la reducerea presiunii asupra pieței și la diversificarea surselor de energie.

În ansamblu, demersul Comisia Europeană evidențiază o schimbare de strategie, orientată spre prevenție și adaptare rapidă la un context geopolitic volatil, cu implicații directe asupra securității energetice și economice a Uniunii Europene.