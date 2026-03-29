Președintele Parlamentului din Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis un mesaj ferm în care sugerează că forțele iraniene sunt pregătite să confrunte eventuale trupe americane desfășurate la sol.

Acesta a afirmat că forțele iraniene așteaptă sosirea trupelor americane pentru a reacționa și a-i sancționa pe partenerii regionali ai acestora. De asemenea, Ghalibaf a susținut că tirurile iraniene continuă și că rachetele sunt pregătite, subliniind în același timp că determinarea și credința au crescut, potrivit The Guardian.

Declarațiile au fost făcute în contextul unor eforturi diplomatice regionale menite să reducă tensiunile. Ministrul de externe din Arabia Saudită urmează să participe la discuții alături de omologi din Egipt, Pakistan și Turcia, la Islamabad, într-o încercare de detensionare a situației din regiune.

În paralel, surse americane indică faptul că Pentagonul se pregătește de mai multe săptămâni pentru posibile operațiuni terestre în Iran. În același timp, mii de soldați și pușcași marini americani au fost desfășurați în Orientul Mijlociu, ceea ce sugerează o intensificare a prezenței militare a Statelor Unite în regiune.

Mass-media de stat din Iran a publicat un mesaj atribuit lui Ghalibaf, transmis la 30 de zile de la începutul conflictului dintre SUA și Israel. În acest mesaj, el susține că partea adversă transmite public mesaje de negociere, în timp ce, în plan intern, ar planifica un atac terestru.

„Inamicul transmite public un mesaj de negociere și, în secret, planifică un atac terestru”, a scris Ghalibaf în mesajul preluat de agenția de știri Tasnim.

Totodată, a afirmat că Statele Unite urmăresc, prin diverse cerințe formulate în 15 puncte, să obțină rezultate pe care nu le-au atins în timpul conflictului și că situația actuală face parte dintr-un context de confruntare globală majoră, care necesită o pregătire susținută pentru evoluțiile viitoare.

„Statele Unite își exprimă dorințele printr-o listă de 15 puncte și urmăresc să obțină ceea ce nu au reușit în război. Ne aflăm într-un război mondial major și trebuie să ne pregătim pentru drumul sinuos și dificil care ne așteaptă până vom ajunge la vârf”, a mai spus el.

Ghalibaf are un profil politic și militar complex, fiind fost comandant în cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), fost șef al poliției și fost primar al capitalei Teheran. În trecut, Washingtonul l-ar fi considerat un posibil interlocutor, iar el este prezentat în anumite contexte ca o opțiune favorizată de fostul președinte american Donald Trump pentru conducerea Iranului, potrivit sursei menționate.

Miniștrii de Externe din Pakistan, Arabia Saudită, Egipt și Turcia au lansat duminică, la Islamabad, negocieri cvadripartite dedicate conflictului din Orientul Mijlociu, în contextul în care Pakistanul joacă rolul de mediator între Statele Unite ale Americii și Iran, potrivit AFP.

Reuniunea șefilor diplomațiilor din cele patru țări musulmane a început duminică după-amiază și a avut ca obiect principal abordarea mai multor subiecte, în special eforturile de reducere a tensiunilor din regiune. Potrivit ministrului pakistanez de Externe, Ishaq Dar, discuțiile au fost orientate către identificarea unor soluții pentru dezamorsarea situației.

Întâlnirea a fost programată să continue și luni, semnalând dorința participanților de a aprofunda dialogul diplomatic. Oficialii prezenți au sosit în capitala pakistaneză în etape diferite: Badr Abdelatty, reprezentând Egiptul, și Hakan Fidan, reprezentând Turcia, au ajuns sâmbătă seara, în timp ce ministrul saudit Faisal bin Farhan Al Saud a aterizat duminică după-amiază.

În paralel, măsurile de securitate din Islamabad au fost întărite semnificativ. Mai multe drumuri care duc spre zona considerată „zonă roșie”, unde se află principalele instituții guvernamentale și misiuni diplomatice, au fost închise, conform AFP. Accesul către sediul Ministerului de Externe a fost decorat cu steagurile celor patru state implicate în negocieri.

Pe lângă reuniunile multilaterale, Ishaq Dar a avut întâlniri bilaterale separate cu reprezentanții Egiptului și Turciei, după care aceștia s-au întâlnit și cu mareșalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze.

Pakistanul s-a poziționat ca un facilitator important în relația dintre Iran și Statele Unite, facilitând schimburi de mesaje în contextul conflictului dintre Iran, SUA și Israel, conflict aflat deja în a doua lună. Islamabadul menține relații diplomatice cu Teheranul și contacte apropiate cu statele din zona Golfului Persic, iar premierul Shehbaz Sharif și mareșalul Munir au dezvoltat relații personale cu președintele american Donald Trump.

Deși Teheranul neagă existența unor negocieri oficiale cu Washingtonul, acesta ar fi transmis un răspuns la planul în 15 puncte al lui Trump privind încheierea conflictului, prin intermediul Islamabadului, conform unei surse citate de agenția iraniană Tasnim.

În acest context, Shehbaz Sharif a anunțat sâmbătă că a avut o convorbire telefonică de peste o oră cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, în cadrul căreia au fost discutate detalii privind acțiunile diplomatice aflate în desfășurare ale Pakistanului. La rândul său, Pezeshkian a mulțumit Pakistanului pentru eforturile de mediere menite să contribuie la oprirea agresiunii.

Tot sâmbătă seara târziu, Ishaq Dar, care deține și funcția de vicepremier, a anunțat că Iranul a autorizat suplimentar 20 de nave sub pavilion pakistanez să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, echivalentul a două nave pe zi.

Oficialul pakistanez a subliniat că dialogul, diplomația și măsurile de încredere reprezintă singura cale de urmat, mesaj transmis într-o postare pe platforma X, adresată unor oficiali americani de rang înalt, inclusiv vicepreședintelui J. D. Vance, secretarului de stat Marco Rubio, emisarului Steve Witkoff, precum și ministrului iranian de Externe Abbas Araghchi.

„Dialogul, diplomaţia şi acest tip de măsuri de încredere sunt singura cale de urmat”, a scris Ishaq Dar pe X.

Armata israeliană a transmis duminică că o zonă industrială din sudul Israel a fost lovită cel mai probabil de resturi de rachetă, în urma unor informații apărute în presa locală care au arătat imagini cu un nor dens de fum negru deasupra zonei afectate, conform AFP. Mai multe posturi de televiziune au indicat că incidentul ar fi avut loc în zona industrială Ramat Hovav, situată la nord de Beersheva, principalul oraș din sudul țării, în regiunea deșertului Negev.

Contactată de AFP, armata israeliană a precizat că, după ce anterior raportase lansarea unei rachete din Iran către acea zonă, a ajuns la concluzia că impactul a fost provocat de resturi ale proiectilului. Această evaluare vine în contextul unei situații tensionate, în care astfel de incidente sunt analizate în detaliu pentru a determina natura exactă a pagubelor și originea acestora.

„Înţelegem că a existat un impact al unui rest de rachetă”, au transmis autoritățile pentru sursa menționată.

Forțele de poliție din districtul sudic, sprijinite de unități ale Gărzii Naționale și de poliția de frontieră, precum și de echipe specializate în deminare și intervenție, desfășoară în prezent căutări într-o clădire din zona Negev, în urma semnalării unui incendiu. Acțiunile autorităților au fost declanșate pentru a evalua situația de la fața locului și pentru a exclude eventuale riscuri suplimentare pentru populație sau infrastructură.

După miezul nopții, armata israeliană a mai informat că au fost detectate cinci lansări de rachete provenite din Iran, direcționate către teritoriul israelian. Aceste evoluții indică intensificarea schimburilor de atacuri și a tensiunilor militare dintre cele două părți, în contextul conflictului regional în desfășurare.