Desfășurarea celor aproximativ 3.500 de militari, echipați corespunzător pentru misiuni complexe, marchează o creștere a prezenței militare a SUA în regiune. Transportul acestora pe o navă amfibie indică flexibilitatea operațională a forțelor, permițând eventuale intervenții rapide în diferite scenarii.

Anunțul privind această mobilizare contribuie la amplificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în contextul evoluțiilor recente din zonă. În acest cadru, au apărut informații anterioare conform cărora desfășurarea pușcașilor marini ar putea face parte din pregătirile pentru o posibilă operațiune terestră împotriva Iranului, conform CNN.

Până în prezent, autoritățile americane nu au comunicat locația exactă în care vor fi trimiși militarii. Incertitudinea privind destinația și rolul concret al acestei desfășurări contribuie la speculații legate de posibile acțiuni viitoare, într-un context geopolitic deja tensionat.

Situația de securitate din Orientul Mijlociu s-a agravat după ce Israel a lansat un raid aerian de amploare asupra Iranului, utilizând aproximativ 50 de avioane de luptă. Conform informațiilor transmise de armată, atacurile au vizat infrastructuri strategice, inclusiv un complex industrial implicat în producția de armament pentru forțele navale iraniene, precum și alte facilități unde erau dezvoltate sisteme de apărare antiaeriană.

Operațiunea s-a concentrat în mod special asupra capitalei Teheran, unde au fost raportate explozii puternice în cursul serii de sâmbătă. Armata israeliană a precizat că loviturile au vizat infrastructuri asociate conducerii iraniene, fără a oferi detalii suplimentare privind țintele exacte sau efectele atacurilor.

În același timp, surse iraniene susțin că ofensiva aeriană nu a fost limitată doar la acțiuni israeliene. Potrivit acestora, atacurile ar fi fost extinse și de forțe americane și israeliene asupra unor obiective de infrastructură energetică și de apărare din mai multe provincii ale Iranului, conform informațiilor relatate de France Presse.

„Noaptea trecută, aproximativ 50 de avioane de luptă israeliene au efectuat lovituri de amploare vizând infrastructuri ale regimului terorist iranian de la Teheran”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

