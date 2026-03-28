Operațiunea lansată de Israel s-a concentrat în special asupra capitalei Teheran, unde au fost raportate explozii puternice în cursul serii de sâmbătă. Armata israeliană a indicat că loviturile au avut ca țintă infrastructuri asociate conducerii iraniene, fără a oferi detalii suplimentare despre obiectivele precise sau rezultatele atacurilor.

Surse iraniene susțin că ofensiva aeriană nu s-a limitat doar la acțiuni israeliene, ci ar fi implicat și extinderea atacurilor de către forțe israeliene și americane asupra unor obiective de infrastructură energetică și de apărare din mai multe provincii ale Iranului, conform France Presse.

„Noaptea trecută, aproximativ 50 de avioane de luptă israeliene au efectuat lovituri de amploare vizând infrastructuri ale regimului terorist iranian de la Teheran”, a transmis armata israeliană într-un comunicat.

Contextul este unul tensionat încă de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie, perioadă în care Iranul a lansat, la rândul său, atacuri asupra unor ținte din statele din Golf care găzduiesc baze militare ale SUA.

A building in Tehran was struck in a suspected targeted hit, possibly an assassination attempt.

✈️50+ IAF fighter jets completed strikes on Iranian regime infrastructure across 3 areas in Iran. Among the sites struck:

* A facility used for the production of a variety of weapons

* An Iranian MOD site used for the development and production of advanced explosive devices.

* A… — Israel Defense Forces (@IDF) March 28, 2026

În paralel cu atacurile din Iran, Israelul a desfășurat acțiuni militare și în Liban. În zorii zilei de sâmbătă, aviația israeliană a efectuat o serie de lovituri asupra mai multor orașe din sudul țării. Presa de stat libaneză a relatat despre atacuri succesive asupra localităților Majdal Selm, Kafra, Hanniyeh, Touline și Adloun, precum și despre bombardamente în Nabatiyeh, unde au fost lovite clădiri rezidențiale, spații comerciale și o stație de alimentare cu combustibil.

De asemenea, au fost raportate atacuri în zonele de frontieră, inclusiv în orașul Taybeh, în contextul unei încercări a forțelor israeliene de a avansa spre zona Litani. În replică, organizația Hezbollah a anunțat că a vizat concentrări de trupe israeliene în localitatea Debel, un oraș de frontieră cu populație predominant creștină, unde încă locuiesc civili.

Potrivit armatei israeliene, ținta atacului din Teheran a fost sediul central al Organizației Industriilor Navale a guvernului iranian, considerat un producător important de echipamente navale pentru armata Iran. În urma loviturii, oficialii israelieni susțin că au fost afectate suplimentar capacitățile navale ale Iranului, în special cele legate de producția de arme maritime avansate.

În paralel, apar informații care contrazic declarațiile oficiale ale liderilor americani privind amploarea distrugerilor provocate arsenalului iranian. Surse citate de Reuters susțin că doar aproximativ o treime din arsenalul de rachete al Iranului a fost distrus până în prezent. Aceste date diferă de afirmațiile făcute de Donald Trump, care a declarat că Iranul ar mai avea foarte puține rachete disponibile.

Potrivit acelorași surse, o altă treime din arsenal ar fi fost avariată sau ascunsă în tuneluri subterane și buncăre, ceea ce o face dificil de accesat sau de utilizat în prezent. O evaluare similară a fost realizată și în cazul arsenalului de drone al Iranului, sugerând că, deși o parte semnificativă a capacităților a fost afectată, acestea nu au fost eliminate complet.

Informațiile indică faptul că, în ciuda loviturilor repetate, Teheranul păstrează încă un stoc important de rachete, fie intact, fie protejat în infrastructuri subterane. Această situație ar putea influența evoluția conflictului și capacitatea Iranului de a continua atacurile de represalii.

„Problema cu strâmtoarea este următoarea: să zicem că facem o treabă excelentă. Spunem că am distrus 99% [din rachetele lor]. 1% este inacceptabil, deoarece 1% înseamnă o rachetă care lovește corpul unei nave care a costat un miliard de dolari”, a declarat Donald Trump.

Contextul acestor evoluții este marcat de împlinirea unei luni de la începutul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. În acest interval, Iranul a răspuns prin lovituri de represalii, în timp ce Washingtonul și Tel Avivul au declarat că reducerea capacităților de rachete balistice ale Iranului reprezintă unul dintre obiectivele principale ale operațiunilor militare.