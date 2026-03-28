Agenția de presă Fars din Iran a raportat că bombardamentele israeliene au vizat uzinele Khuzestan Steel, lângă Ahvaz, și Mobarakeh Steel, în Isfahan, două dintre cele mai mari facilități de producție de oțel din țară. Potrivit unei surse de securitate israeliene, uzinele erau parțial deținute de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, iar atacurile ar fi provocat pagube de miliarde de dolari economiei iraniene și ar putea paraliza industria siderurgică a Iranului.

Aceste lovituri marchează o premieră, vizând instalații industriale iraniene care nu sunt direct legate de sectorul apărării sau de industria petrolului și gazelor. Deși președintele american Donald Trump a declarat la începutul săptămânii că infrastructura energetică nu va fi vizată, oficialii israelieni au subliniat că slăbirea regimului de la Teheran rămâne o prioritate.

Conform surselor israeliene, premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au ordonat atacurile. Katz a anunțat vineri că Israelul va intensifica campania de bombardamente împotriva Iranului, deși Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu au confirmat oficial loviturile asupra uzinelor siderurgice.

Iranul a condamnat atacurile, iar ministrul de externe Abbas Araghchi a avertizat că Teheranul va impune un „cost GREU” pentru aceste acțiuni.

„Israel a lovit două dintre cele mai mari fabrici de oțel din Iran, o centrală electrică și situri nucleare civile, printre alte infrastructuri. Israel susține că a acționat în coordonare cu SUA”, a transmis Araghchi într-o postare pe rețelele sociale.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a amenințat cu represalii, avertizând că va viza obiective industriale din Israel și din statele din Golf. Organizația a recomandat angajaților facilităților „cu acționari americani, precum și industriilor grele asociate regimului sionist” să părăsească imediat siturile înaintea unor posibile contraatacuri.

Pe lângă loviturile asupra infrastructurii industriale, Forțele Aeriene israeliene au anunțat că au vizat două obiective legate de programul nuclear iranian: o uzină de lângă Yazd și un reactor de apă grea în Arak. IDF a descris instalația din Yazd drept „facilitatea de extracție a uraniului” și „singura de acest fel din Iran”.

„Această instalație este singura de acest fel din Iran, unde materiile prime extrase din sol sunt supuse unor procese mecanice și chimice pentru a putea fi ulterior utilizate ca materiale precursoare pentru îmbogățirea uraniului”, a declarat armata israeliană, adăugând că este un „proces extrem de important pentru programul de arme nucleare promovat de regim”.

Armata a precizat că atacurile au vizat „infrastructura centrală utilizată în procesele de producție ale sitului”. Autoritățile iraniene au confirmat lovitura asupra instalației, subliniind însă că nu există niciun pericol pentru populație. Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a transmis că atacul „nu a provocat eliberarea de materiale radioactive în afara facilității, astfel că nu există motive de îngrijorare pentru cetățeni sau pentru zonele înconjurătoare”.

Yellowcake, un concentrat de uraniu sub formă de pulbere, reprezintă o etapă inițială în procesarea combustibilului nuclear și poate fi ulterior rafinat pentru utilizări energetice sau militare.

IDF a transmis că a atacat reactorul de apă grea din Arak, vizând „infrastructura esențială pentru producerea plutoniului destinat armelor nucleare”, menționând că măsura vine ca răspuns la încercările Iranului de a restabili funcționarea facilității.

„Încercările repetate de reconstrucție ale regimului terorist iranian la acest sit au fost ulterior identificate. Prin urmare, IDF a lovit din nou instalația”, a transmis armata.

Presa iraniană a relatat că atacul asupra reactorului de la Arak nu a provocat victime, iar măsurile de siguranță au protejat populația locală. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că nu există risc de radiații, deoarece instalația nu conține material nuclear declarat.

IDF susține însă că reactorul rămâne un risc de proliferare, iar apa grea poate fi folosită și pentru arme nucleare, acuzând Iranul că a evitat finalizarea conversiei reactorului pentru a împiedica producerea plutoniului de calitate militară.

În paralel, Iranul a lansat mai multe rachete balistice asupra Israelului, fiind activate sirene în sud și centru, iar sistemele de apărare israeliene au interceptat majoritatea atacurilor. O rachetă cu focos cu dispersie a avariat un hotel, fără victime raportate. De la începutul conflictului, peste 450 de rachete au fost lansate din Iran, iar rata de interceptare a armatei israeliene a fost de 92%, cu peste 78.000 de sirene declanșate la nivel național.

Rebelii houthi au confirmat că au lansat primul atac asupra Israelului de la debutul conflictului, care durează de o lună. Gruparea susține că mai multe rachete balistice au vizat obiective militare în sudul Cisiordaniei ocupate. Anterior, armata israeliană a raportat detectarea unei rachete lansate din Yemen.

Într-un comunicat, houthi, susținuți de Iran, au declarat că atacul este o reacție la loviturile asupra infrastructurii civile din Liban, Iran, Irak și Palestina și au precizat că operațiunile vor continua până la atingerea obiectivelor stabilite.