Iranul a intrat oficial într-o etapă crucială a vieții sale politice, după ce autoritățile au confirmat că Adunarea Experților urmează să se întrunească pentru a discuta alegerea noului lider suprem al republicii islamice. Organismul, care are atribuția exclusivă de a desemna succesorul ayatollahului Ali Khamenei, ar urma să organizeze sesiunea decisivă în intervalul imediat următor.

Reuniunea este programată să aibă loc într-un termen foarte scurt, iar anunțul a fost transmis prin intermediul agenției de presă Fars. Potrivit informațiilor oficiale, procesul de consultare internă ar putea începe în mai puțin de o zi, în condițiile în care presiunea pentru stabilirea unui succesor este în creștere.

„Cu ajutorul lui Allah, această sesiune va avea loc în următoarele 24 de ore”, a declarat Hossein Mozafari, citat de Fars, membru al Adunării Experților.

În același context, oficialul a lansat și un apel către opinia publică pentru a evita speculațiile care ar putea amplifica tensiunile politice sau sociale într-un moment sensibil pentru Iran.

El a îndemnat populaţia „să se abţină de la speculaţii şi răspândirea de zvonuri pe această temă”.

Adunarea Experților este formată din 88 de membri, majoritatea clerici de rang înalt, și reprezintă una dintre cele mai influente instituții din sistemul politic iranian. Acest organism are rolul de a supraveghea activitatea liderului suprem și, atunci când situația o impune, de a desemna succesorul acestuia.

În paralel cu procedura politică internă, Iran se confruntă cu presiuni externe semnificative, pe fondul escaladării tensiunilor cu Israelul. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât procesul de tranziție la vârful puterii coincide cu amenințări directe la adresa noii conduceri.

Autoritățile israeliene au transmis deja că viitorul lider suprem al Iranului ar putea deveni o țintă strategică, declarație care a amplificat îngrijorările privind stabilitatea regională. Mesajul vine într-un moment în care situația de securitate din jurul instituțiilor politice iraniene este deja tensionată.

Potrivit presei locale, mai multe clădiri asociate Adunării Experților au fost lovite în ultimele zile. Un prim atac ar fi avut loc luni, la Teheran, capitala Iranului, iar un altul marți, în orașul sfânt Qom, unul dintre principalele centre religioase ale țării.

Aceste acțiuni au loc în contextul în care Iranul a lansat oficial, duminică, procesul de tranziție pentru desemnarea succesorului ayatollahului Ali Khamenei. Liderul suprem conducea statul iranian din 1989, fiind una dintre cele mai influente figuri politice din regiune timp de peste trei decenii.

Până la finalizarea procedurii de alegere a noului lider suprem, conducerea executivă a Iranului este exercitată temporar de o structură colectivă. Aceasta este formată din președintele Massoud Pezeshkian, șeful sistemului judiciar Gholamhossein Mohseni Ejeï și clericul Alireza Arafi.

Alireza Arafi este, de asemenea, membru atât al Adunării Experților, cât și al Consiliului Gardienilor Constituției, instituția care supervizează procesul legislativ și electoral din Iran.

Această formulă de conducere interimară va rămâne în vigoare până când Adunarea Experților va desemna oficial noul lider suprem al republicii islamice.