Gardienii Revoluției Islamice din Iran au transmis un avertisment extrem de dur, declarând că universitățile americane și israeliene din Orientul Mijlociu pot fi considerate ținte legitime în actualul context de conflict.

Decizia vine ca răspuns la atacurile asupra unor instituții de învățământ din Iran și marchează o extindere semnificativă a zonei de confruntare dincolo de domeniul militar.

Autoritățile iraniene au emis un apel public de evacuare pentru persoanele aflate în apropierea campusurilor vizate, inclusiv:

studenți

profesori

personal administrativ

locuitori din zonele adiacente

Recomandarea oficială este menținerea unei distanțe de siguranță de cel puțin un kilometru față de instituțiile considerate potențiale ținte.

În comunicatul transmis, Iranul a formulat condiții clare pentru evitarea escaladării:

condamnarea publică a atacurilor asupra universităților iraniene

oprirea acțiunilor aliaților împotriva instituțiilor de educație și cercetare

asumarea responsabilității politice înainte de termenul limită stabilit

În lipsa acestor măsuri, amenințările sunt prezentate ca fiind active și posibile de pus în aplicare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Iranul a introdus o cerere majoră în negocierile pentru încetarea conflictului cu Statele Unite și Israel: recunoașterea unei forme de suveranitate și control asupra Strâmtorii Hormuz, un punct strategic esențial pentru comerțul global cu energie.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, prin care trece o parte semnificativă din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global.

Orice perturbare în această zonă are efecte imediate asupra prețului energiei, asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra economiilor dependente de importuri.

Pentru prima dată, oficiali iranieni discută deschis despre introducerea unui sistem de taxare pentru navele comerciale care traversează strâmtoarea.

Elementele principale ale planului includ:

perceperea unei taxe pe navele petroliere și comerciale

crearea unui sistem de autorizare pentru tranzit

posibilitatea restricționării accesului în funcție de contextul geopolitic

Acest model ar transforma Strâmtoarea Hormuz într-un mecanism economic controlat politic.

Statele Unite au respins ferm ideea, considerând că orice taxare a navigației internaționale este ilegală și periculoasă pentru stabilitatea globală.

Țările din grupul G7 au reafirmat principiul libertății de navigație, subliniind că rutele maritime internaționale nu pot fi condiționate politic sau financiar.

Dacă un sistem de taxare ar fi implementat, veniturile Iranului ar putea deveni semnificative, având în vedere volumul uriaș de petrol tranzitat zilnic prin strâmtoare.

Chiar și taxe mici per navă ar putea genera venituri de sute de milioane de dolari lunar, ceea ce ar reduce presiunea economică generată de sancțiuni internaționale.

Veniturile potențiale dintr-un astfel de sistem ar putea fi comparabile cu cele ale Canalului Suez, una dintre cele mai importante și profitabile rute comerciale din lume.

Experții în drept internațional susțin că strâmtorile utilizate pentru navigație globală sunt supuse principiului de „trecere în tranzit”, ceea ce înseamnă acces liber pentru toate navele.

Din această perspectivă, introducerea unei taxe de tranzit ar contraveni normelor internaționale acceptate, chiar dacă Iranul nu recunoaște toate convențiile maritime existente.

Forțele iraniene au fost implicate în mai multe incidente maritime în regiune, iar structuri militare specializate au dezvoltat mecanisme de monitorizare a traficului naval.

În practică, unele nave ar fi fost direcționate sau autorizate condiționat, sugerând apariția unui sistem informal de control al navigației.

Iranul a revendicat atacuri asupra unor mari fabrici de aluminiu din Bahrain și Emiratele Arabe Unite, amplificând conflictul din Orientul Mijlociu și crescând riscul de perturbări economice globale.

Iranul a confirmat implicarea în atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective industriale majore din Golf, vizând două dintre cele mai importante instalații de producție a aluminiului din lume: uzina din Bahrain și complexul industrial din Emiratele Arabe Unite.

Acțiunea marchează o escaladare semnificativă a conflictului regional, cu impact direct asupra infrastructurii economice globale.

Țintele atacurilor includ Aluminium Bahrain (ALBA) și Emirates Global Aluminium (EGA), două companii esențiale pentru lanțurile internaționale de aprovizionare.

În urma atacurilor:

au fost raportate pagube materiale semnificative

mai mulți angajați au fost răniți

producția a fost parțial afectată

Aceste instalații joacă un rol critic în industriile auto, aeronautice și de apărare, ceea ce amplifică efectul global al incidentelor.

Conflictul dintre Iran și Israel rămâne activ, cu schimburi de atacuri raportate în mod constant. În paralel, mai multe state din regiunea Golfului au semnalat incidente atribuite Iranului sau grupărilor aliate.

Situația este complicată de implicarea rebelilor houthi din Yemen, care au deschis un nou front prin atacuri asupra teritoriului israelian.

Corpul Gardienilor Revoluționari Islamici a revendicat oficial operațiunile, susținând că au fost îndreptate împotriva unor entități economice cu legături indirecte cu interese americane.

Potrivit declarațiilor, atacurile reprezintă un răspuns la lovituri asupra infrastructurii industriale iraniene.

Iranul a transmis avertismente privind posibile acțiuni împotriva unor universități americane din Orientul Mijlociu, ca reacție la atacuri asupra instituțiilor academice din Iran.

În regiune funcționează mai multe campusuri internaționale, inclusiv programe educaționale americane în statele din Golf, ceea ce ridică riscul extinderii conflictului dincolo de domeniul militar și economic.