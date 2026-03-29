Pe măsură ce prețurile petrolului și carburanților cresc, se scumpesc și derivații petrolieri utilizați în industrie, precum benzenul, butadiena, amoniacul, stirenul sau nafta. Aceste materii prime sunt esențiale pentru fabricarea unei game largi de produse de consum, de la mănuși medicale și ambalaje alimentare până la textile și componente auto. Potrivit lui Stanislav Krykun, directorul companiei de ambalaje DST-Pack din Polonia, efectele acestor creșteri de costuri sunt deja resimțite în industrie.

”Furnizorii noştri de plastic din China au majorat preţurile cu aproximativ 15% în ultimele săptămâni, invocând costuri mai mari ale materiilor prime şi incertitudinea de pe piaţă”, a declarat acesta.

Compania produce ambalaje pentru clienți din întreaga lume, inclusiv pentru piața din Statele Unite, iar majorarea costurilor începe deja să se reflecte în ajustarea prețurilor pentru producția destinată sezonului de Crăciun 2026, inclusiv pentru calendarele Advent care folosesc tăvițe din plastic.

Specialiștii atrag însă atenția că impactul asupra consumatorilor nu va fi imediat. Ambalajele trebuie mai întâi fabricate, apoi transportate către fabrici, umplute cu produse și, ulterior, distribuite în magazine, astfel că scumpirile ajung pe rafturi abia după câteva luni.

Potrivit profesorului Tom Seng de la Texas Christian University, petrochimicalele se regăsesc în aproape toate produsele moderne.

”Ar fi greu să găseşti un produs care să nu conţină componente pe bază de petrol sau gaze naturale, cu excepţia celor realizate integral din lemn”, a spus el.

Orientul Mijlociu are un rol esențial în industria petrochimică globală. Aproximativ 79% dintre complexele din regiune sunt concentrate în Arabia Saudită, Iran și Qatar, iar statele Consiliului de Cooperare al Golfului generează împreună circa 12% din producția mondială, echivalentul a aproximativ 150 de milioane de tone anual.

Cea mai mare parte a acestor produse este exportată prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul internațional.

Experții avertizează că scumpirea materiilor prime petrochimice ar putea duce la creșterea prețurilor pentru numeroase categorii de produse, inclusiv textile, detergenți, alimente și băuturi.

Analiștii Moody’s estimează că presiunile asupra lanțurilor de aprovizionare ar putea accelera inflația în a doua jumătate a anului, afectând în special gospodăriile cu venituri reduse, deoarece scumpirile se vor reflecta în prețurile bunurilor de bază.

Potrivit datelor companiei de analiză Altana, aproximativ 733 de miliarde de dolari în materii prime și produse petrochimice tranzitează regiunea Golfului, influențând indirect bunuri în valoare de circa 3.800 de miliarde de dolari la nivel global.

În acest context, companiile încearcă deja să reducă impactul costurilor prin simplificarea ambalajelor sau prin utilizarea unor cantități mai mici de plastic. Totuși, astfel de schimbări necesită timp pentru proiectare, testare și aprobare, iar în multe situații producătorii sunt nevoiți să suporte temporar prețuri mai ridicate până la identificarea unor soluții alternative.