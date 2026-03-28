Președintele SUA, Donald Trump, ia în calcul o restructurare a NATO pentru a sancționa statele membre care nu respectă cerințele sale de finanțare. Potrivit propunerilor analizate de Trump, aliații care nu alocă 5% din PIB pentru apărare ar putea fi excluși din deciziile privind extinderea Alianței, misiunile comune și aplicarea Articolului 5 privind apărarea colectivă, notează The Telegraph.

„Donald Trump ia în considerare reorganizarea NATO pentru a pedepsi membrii Alianței care nu îndeplinesc cerințele sale de finanțare. Președintele SUA explorează un model de tip „plătești ca să joci” care ar putea priva aliații de dreptul de a participa la procesul decizional, în special dacă Alianța intră în război”, scrie publicația.

Se precizează că aceasta este doar una dintre mai multe propuneri pe care Trump le evaluează în prezent, după ce aliații au refuzat solicitarea sa de a trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Hormuz.

„Frustrarea noastră față de europeni este foarte reală. Nicio țară care nu alocă 5% nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privința cheltuielilor viitoare ale NATO”, a declarat o sursă din administrația Trump.

„Nu ți se poate permite să votezi cu privire la finanțarea viitoare dacă nu plătești. Trebuie să începem o discuție despre ce reprezintă amenințarea și ce face Alianța. Trebuie să clarificăm că ceea ce au făcut Spania și Marea Britanie este inacceptabil”, a adăugat sursa.

Trei oficiali NATO au declarat pentru publicație că planurile prezentate de emisarii americani nu au fost încă discutate oficial la sediul Alianței de la Bruxelles. Totuși, o sursă a confirmat că reprezentanții SUA au promovat ideea unui model „plătești ca să joci” în mai multe forumuri de discuții. Președintele Donald Trump a calificat refuzul NATO de a sprijini operațiunile militare americane în Iran drept un „test” pentru Alianță și a afirmat că va „ține minte” reacția membrilor, intensificându-și criticile la adresa blocului de securitate.