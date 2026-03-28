Asociația Energia Inteligentă a subliniat că România se află într-o poziție paradoxală: atractivă pentru partenerii europeni, dar insuficient de activă în a-și consolida propriul rol.

„România nu e o victimă. România este, în acest moment, complice la propria irelevanță. Nu ne ține nimeni pe loc. Nu ne blochează nimeni din exterior. Nu suntem marginalizați. Suntem invitați la masă. Problema este că nu avem curajul să vorbim. În ultimele decenii, am fost capabili de două lucruri mari: NATO și Uniunea Europeană. Nu pentru că am fost geniali, ci pentru că am fost forțați să fim serioși. A existat presiune. A existat direcție. A existat un scop clar. După aceea, ne-am întors la starea noastră naturală, improvizație, frică de decizie și reflexul de a nu deranja”, subliniază Asociația Energia Inteligentă.

Potrivit analizei publicate de Asociația Energia Inteligentă, România nu este izolată sau marginalizată, ci dimpotrivă, este frecvent vizitată de lideri europeni precum Volodimir Zelenski, Péter Szijjártó și Robert Fico, interesați de acces, resurse și rute strategice. Cu toate acestea, țara nu reușește să capitalizeze aceste interacțiuni prin negocieri ferme sau prin impunerea unui set clar de condiții care să îi consolideze poziția.

În evaluarea realizată, România este descrisă ca fiind afectată de două probleme structurale majore: inerția instituțională și timiditatea strategică. Acestea se manifestă prin lipsa unui proiect de țară coerent, absența unei strategii diplomatice clare și tendința de a evita deciziile dificile sau conflictele geopolitice. În acest context, România nu își asumă un rol activ în cadrul Uniunea Europeană, deși are statutul formal și oportunitatea de a influența deciziile importante.

„În fiecare săptămână, state europene vin către România (Zelenski, Szijjártó, Fico). Nu vin din curtoazie. Vin din nevoie. Au nevoie de acces, de rute, de resurse. Au nevoie de ceea ce noi tratăm cu indiferență. Și totuși, România nu capitalizează. Nu negociază dur. Nu impune condiții. Nu își construiește statutul. Nu vine cu un proiect de țară, cu o strategie diplomatică – nu vrea să iasă din irelevanță și să stea la masa unde se împart banii și se iau decizii. Pentru că statul român suferă de două boli cronice: inerție instituțională și timiditate strategică. Adevărul este simplu, România nu este ignorată. România nu se impune. Aceasta este diferența dintre o țară relevantă și una convenabilă pentru alții (colonie). Avem o fereastră istorică. Una pe care nu am mai avut-o de la aderarea la UE. Dar, spre deosebire de atunci, nu există un obiectiv impus din exterior. Nu există un calendar. Nu există o presiune care să ne forțeze să ne mișcăm. De data aceasta, trebuie să vrem noi. Astăzi, contextul este mai favorabil decât a fost vreodată după 1989. Europa caută disperată energie. Războiul a schimbat regulile jocului. Granița estică a devenit linie de front geopolitic. Iar România stă pe una dintre cele mai valoroase combinații din regiune: resurse energetice + poziție strategică + apartenență la structuri occidentale. Și ce facem cu asta? Așteptăm. Așteptăm să decidă alții. Așteptăm „momentul potrivit”. Așteptăm să nu supărăm pe nimeni”, subliniază asociația.

Analiza mai arată că, în ultimele decenii, România a reușit două realizări majore: aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Aceste reușite sunt puse în legătură cu existența unei presiuni externe și a unor obiective clare, care au determinat o mobilizare instituțională mai eficientă. În prezent însă, în absența unei direcții impuse din exterior, statul român tinde să revină la reflexe precum improvizația, amânarea deciziilor și evitarea asumării.

„Adevărul brutal este că România nu pierde oportunități. Le lasă să expire. Problema reală nu este economică. Nu este tehnică. Nu este nici măcar geopolitică. Este una de caracter instituțional. Un stat care amână decizii ani de zile nu devine lider regional. Un stat care negociază timid nu devine pivot strategic. Un stat care evită conflictul nu câștigă influență. Geopolitica nu recompensează cumințenia. Recompensează forța și claritatea. Iar România, în loc să fie clară, este confortabil ambiguă. În loc să fie rapidă, este lentă. În loc să fie ambițioasă, este precaută până la paralizie. Între timp, alții nu așteaptă. Polonia își consolidează poziția agresiv. Grecia devine hub energetic. Turcia joacă la mai multe capete și câștigă influență. Iar România? România „analizează”. Analizează până când nu mai rămâne nimic de analizat. Există, însă, o realitate pe care o putem fructifica: România are tot ce îi trebuie pentru a deveni un pol european de securitate energetică. Nu este o ambiție exagerată. Este o concluzie logică. Dar această poziție nu se primește. Se ia. Se ia prin decizii rapide. Se ia prin proiecte împinse fără scuze. Se ia prin asumarea conflictului atunci când este necesar”, a explicat asociația.

România este descrisă ca având o combinație strategică valoroasă: resurse energetice, poziție geografică și apartenență la structuri occidentale. În contextul actual, marcat de schimbări geopolitice și de efectele conflictelor din regiune, energia a devenit un instrument central de putere în Europa. Astfel, securitatea energetică nu mai este doar o chestiune economică, ci una de suveranitate și influență politică.

„Energia nu este doar vânzarea gazului din Marea Neagră. Este pol de putere. Gazul din Marea Neagră nu este doar o resursă. Este un pol de influență. Nuclearul nu este doar producție. Este stabilitate strategică. Poziția geografică nu este un avantaj pasiv. Este o armă geopolitică — dacă știi să o folosești. România, în acest moment, nu o folosește. Și dacă nu o va face rapid, altcineva va construi în jurul nostru și ne va reduce la rolul de coridor, nu de centru. Asta este alegerea reală, fie devenim nodul prin care trece energia și influența în Europa, fie rămânem teritoriul prin care trec deciziile altora. Nu există variantă de mijloc. Nu există „mai vedem”. Nu există „încă nu e momentul”. Momentul este acum. Și trece. România nu are nevoie de încă o strategie. Are nevoie de o ruptură de mentalitate. De la frică la asumare. De la reacție la inițiativă. De la periferia Europei la centrul ei. Pentru că, în final, problema nu este dacă putem. Problema este că, până acum, nu am vrut suficient de mult încât să forțăm realitatea în favoarea noastră. Iar istoria nu are răbdare cu statele care ezită. Pentru că energia a devenit, în ultimii ani, principalul instrument de putere strategică în Europa. Crizele succesive au demonstrat că securitatea energetică nu este doar o componentă economică, ci o problemă de suveranitate și stabilitate politică, Asociația Energia Inteligentă propune lansarea unui proiect de țară, derulat de la cel mai înalt nivel : România pol de securitate europeană prin energie”, a subliniat Asociația Energia Inteligentă.

Cu toate acestea, România nu își valorifică pe deplin avantajele. În loc să adopte o strategie proactivă, statul este perceput ca fiind într-o poziție de așteptare, fără a profita de contextul favorabil. În timp ce alte state europene își consolidează rolul regional și își dezvoltă influența prin politici energetice active, România rămâne în zona de analiză și indecizie.

În acest cadru, Asociația Energia Inteligentă propune dezvoltarea unui proiect de țară intitulat „România – pol de securitate europeană prin energie”. Acesta ar trebui să fie coordonat la cel mai înalt nivel și să reprezinte un cadru strategic unitar, construit pe mai mulți piloni esențiali.

Primul pilon vizează autonomia energetică, prin utilizarea resurselor din Marea Neagră nu doar în scop comercial, ci și strategic, alături de extinderea capacităților nucleare, dezvoltarea energiei regenerabile și valorificarea resurselor minerale strategice. Al doilea pilon se referă la dezvoltarea unei infrastructuri regionale integrate, cu interconectări eficiente, capacități de stocare adecvate, modernizarea rețelelor și consolidarea poziției României ca nod de tranzit pentru Europa Centrală și de Sud-Est.

Un al treilea pilon este reprezentat de consolidarea parteneriatelor strategice, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO, precum și prin cooperări bilaterale orientate spre investiții majore în sectorul energetic. Energia este văzută ca un element central în negocieri și în construirea influenței geopolitice.

Al patrulea pilon vizează creșterea competitivității economice prin acces la energie stabilă și predictibilă, ceea ce ar putea susține reindustrializarea și atragerea de investiții. România ar putea deveni astfel un pol de interes pentru relocarea activităților industriale la nivel european.

„Ce ar însemna concret un „pol de securitate europeană prin energie”? Nu un slogan. Ci un cadru strategic coerent de la cel mai înalt nivel al statului, construit pe patru piloni: 1. Autonomie energetică. Folosirea resurselor de gaze din Marea Neagră nu doar într-un sens comercial, ci și strategic, extinderea capacităților nucleare, dezvoltarea masivă a regenerabilelor și valorificarea resurselor minerale strategice. 2. Infrastructură regională integrată fezabilă și utilizată intens. Interconectări fezabile, capacități adecvate de stocare, modernizare rețelelor și poziționarea României ca nod sigur de tranzit pentru Europa Centrală și de Sud-Est. 3. Consolidarea parteneriatelor strategice. Cooperare aprofundată în cadrul UE și NATO, precum și parteneriate bilaterale pentru investiții majore, cu energie ca pilon central de negociere. Competitivitate economică prin energie accesibilă. Industria și reindustrializarea Europei depind de energie predictibilă și stabilă. România poate deveni un teren pentru relocări industriale în cazul în care joacă inteligent avantajul energetic. De ce acum? Pentru că ne aflăm într-o fereastră strategică. Între 2026 și 2035, Marea Neagră se va redefini geopolitic, iar Uniunea Europeană va reconfigura politica industrială și energetică. Competiția pentru investiții va fi dură”, a explicat asociația.

Organizația subliniază că perioada 2026-2035 reprezintă o fereastră strategică importantă, în care regiunea Mării Negre își va redefini rolul geopolitic, iar Uniunea Europeană își va ajusta politicile industriale și energetice. În acest context, România are șansa de a-și consolida poziția, dar riscă să o piardă dacă nu acționează coordonat și rapid.

De asemenea, se atrage atenția asupra riscului ca resursele energetice să fie contractate pe termen lung în lipsa unei viziuni strategice solide, ceea ce ar putea transforma România într-un simplu furnizor de materii prime, limitându-i capacitatea de a deveni un actor influent la nivel european. În lipsa unei schimbări de abordare, țara ar putea rămâne un actor periferic, în timp ce alte state își asumă roluri de coordonare în regiune.