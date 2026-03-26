Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, 26 martie, la Palatul Victoria, cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Numan Kurtulmuş, într-un context marcat de interesul ambelor state pentru aprofundarea relațiilor bilaterale.

Discuțiile au vizat parteneriatul strategic dintre România și Turcia, cooperarea economică și energetică, securitatea regională în zona Mării Negre, precum și dezvoltarea turismului și a schimburilor culturale.

Șeful Executivului a transmis, potrivit unui comunicat al Guvernului, că Turcia este un partener strategic important pentru România atât din punct de vedere economic, cât și ca aliat în cadrul NATO și în regiunea Mării Negre.

Acesta a evidențiat, de asemenea, rolul valoros al minorității turco-tătare din România și al comunității românești din Turcia, considerate punți de legătură între cele două state și factori de consolidare a relațiilor bilaterale.

„Turcia reprezintă un partener strategic important pentru România, atât din punct de vedere economic, cât și ca aliat în cadrul NATO și în regiunea Mării Negre. Rolul valoros al minorității turco-tătare din România și al comunității românești din Turcia servește ca punți de legătură între cele două state”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Anul 2026 marchează 15 ani de la înființarea Parteneriatului Strategic România–Turcia, iar în cadrul întrevederii a fost exprimat interesul pentru o viitoare vizită la București a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan. Totodată, oficialii au discutat despre organizarea celei de-a doua reuniuni a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, considerată un pas important pentru consolidarea dialogului politic și economic.

Cooperarea economică a fost prezentată drept unul dintre pilonii esențiali ai relațiilor bilaterale. Turcia este principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și principala destinație pentru exporturile românești extra-comunitare. Comerțul bilateral a ajuns la aproximativ 13,5 miliarde de dolari, apropiindu-se de ținta comună stabilită de cele două state, de 15 miliarde de dolari.

Premierul a subliniat necesitatea continuării dialogului în cadrul Comisiei Mixte Economice și Comerciale și extinderii cooperării în domenii precum transporturile și energia, cu accent pe conectivitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea securității energetice.

„Este important să continuăm dialogul prin Comisia Mixtă Economică și Comercială și să extindem cooperarea în transporturi și energie, cu accent pe conectivitatea regiunii Mării Negre și consolidarea securității energetice”, a adăugat șeful Executivului.

Pe lângă aspectele economice, discuțiile au vizat și evoluția turismului bilateral, care înregistrează o creștere constantă a numărului de turiști turci în România și de turiști români în Turcia.

Oficialii au apreciat că această tendință contribuie la consolidarea legăturilor culturale și economice și la creșterea nivelului de cunoaștere reciprocă între cetățenii celor două state.

Agenda de securitate a ocupat un loc central în cadrul întrevederii, fiind abordată cooperarea în cadrul NATO și consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Premierul a transmis că România apreciază contribuția Turciei la securitatea regională.

„Apreciem contribuția Turciei la securitatea regională, inclusiv participarea la misiuni de poliție aeriană și cooperarea în cadrul grupării navale de contracarare a minelor din Marea Neagră”, a transmis astăzi premierul Ilie Bolojan.

Întâlnirea a evidențiat dorința ambelor state de a consolida parteneriatul strategic în vederea asigurării stabilității, securității și prosperității în regiunea Mării Negre și în spațiul euroatlantic.

La discuții au participat și viceprim-ministrul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-ministrului Mihai Jurca, secretarul de stat Dragoș Hotea, consilierul de stat Luminița Odobescu și Doru Liciu, ministru consilier în cadrul Ambasadei României în Turcia.