Viktor Orbán spune că a ajuns la o înțelegere cu Donald Trump, Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, pentru ca Ungaria să primească în continuare gaz rusesc ieftin. El a vorbit și despre alegerile care urmează.

Într-un interviu la radio, premierul ungar a spus că aceste discuții ar asigura gazul necesar Ungariei, chiar dacă Uniunea Europeană vrea să renunțe treptat la gazul rusesc până în 2027. Orbán a afirmat că, fără intervenția guvernului, facturile la energie ar fi crescut mult în ianuarie, din cauza frigului, iar multe familii ar fi avut probleme financiare.

El consideră că prețul energiei va fi un subiect foarte important la alegerile din aprilie și spune că votul va fi o alegere între politica actuală și decizii impuse de Bruxelles.

Despre decizia Uniunii Europene de a renunța la gazul rusesc, premierul a spus că Ungaria are cam un an și jumătate să găsească alte soluții. Altfel, populația ar avea de suferit. El a legat această decizie de sprijinul acordat Ucrainei și a spus că presiunile de la Bruxelles încearcă să influențeze politica din Ungaria.

Orbán a criticat din nou planurile de reconstrucție ale Ucrainei, spunând că acestea ar costa foarte mult țările din Uniunea Europeană. El a mai afirmat că o schimbare de guvern la Budapesta ar putea pune în pericol stabilitatea economică a țării. Totodată, și-a reafirmat opoziția față de aderarea Ucrainei la UE, pe care a descris-o ca pe o mare dispută politică în interiorul Uniunii Europene.

Referitor la politica internă, premierul a vorbit despre partidul politic Tisza, sugerând că acesta ar fi apropiat de instituțiile europene, chiar dacă partidul neagă acest lucru. El a amintit că, în trecut, unele guverne ungare au luat decizii nepopulare la presiunea Bruxelles-ului și a spus că actualul guvern merge pe o altă direcție.