Donald Trump a decis extinderea instrumentelor economice folosite de Statele Unite împotriva Cubei prin semnarea unui decret care autorizează impunerea de taxe vamale suplimentare țărilor ce vând petrol insulei. Actul normativ prevede că aceste taxe pot fi aplicate într-un cuantum nespecificat și se bazează pe declararea unei „stări de urgență” legate de ceea ce administrația americană consideră a fi o amenințare excepțională la adresa securității naționale a SUA.

În documentul oficial se arată că Washingtonul acuză autoritățile cubaneze de aliniere și cooperare cu state și organizații considerate ostile intereselor americane. Printre actorii menționați se regăsesc Rusia, China și Iran, dar și grupări precum Hamas sau Hezbollah, elemente care, potrivit administrației de la Casa Albă, justifică măsuri suplimentare de constrângere economică.

Textul decretului mai subliniază că Havana ar contribui la instabilitatea regională prin migrație și violență, în paralel cu promovarea unui model politic și economic comunist. În acest context, Donald Trump a considerat necesar să creeze un cadru legal care să permită sancționarea indirectă a Cubei, prin presiuni exercitate asupra partenerilor săi energetici.

Potrivit prevederilor incluse în decretul semnat de Donald Trump, „o taxă vamală suplimentară ad valorem poate fi impusă asupra importurilor de bunuri produse de o țară care vinde direct sau indirect sau care furnizează petrol Cubei”. Formula aleasă permite o aplicare flexibilă a sancțiunilor, în funcție de relațiile comerciale ale fiecărui stat cu insula din Caraibe.

Autoritățile cubaneze au reacționat dur la anunțul făcut la Washington, calificând decizia drept un act de agresiune economică. „Denunţăm în faţa întregii lumi acest act brutal de agresiune împotriva Cubei şi a poporului său, supus de peste 65 de ani celui mai lung şi mai crud blocaj economic aplicat vreodată unei ţări întregi, cărua i se promite acum să fie supus unor condiţii de viaţă extreme”, a transmis pe platforma X ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez.

Declarația oficialului cubanez evidențiază faptul că noua măsură este percepută la Havana ca o continuare a embargoului impus în 1962, cu efecte directe asupra populației și asupra capacității statului de a-și asigura resursele energetice necesare funcționării economiei.

Donald Trump a avertizat anterior că nu va mai exista „petrol” pentru Cuba fără un acord cu autoritățile americane, mesaj care anticipează linia dură adoptată prin decretul recent. În paralel, administrația de la Washington a plasat sub control american sectorul petrolier din Venezuela, stat care, începând cu anii 2000, a fost principalul furnizor de petrol al Cubei.

Noua amenințare intervine într-un moment critic pentru insulă, care se confruntă deja cu o situație energetică precară. În ultimii trei ani, Cuba a traversat o penurie severă de combustibil, cu efecte directe asupra producției de energie electrică. Datele analizate indică faptul că, în 2025, țara a reușit să acopere doar aproximativ jumătate din necesarul său de electricitate, situație care afectează atât sectorul industrial, cât și viața cotidiană a populației.

Mexicul rămâne una dintre puținele țări care continuă să furnizeze petrol Cubei. Președinta Claudia Sheinbaum a declarat recent că își menține solidaritatea cu insula și a respins informațiile apărute în presă privind o eventuală suspendare a livrărilor de petrol, poziție ce ar putea aduce Mexicul în atenția administrației conduse de Donald Trump.

În paralel cu această ofensivă economică externă, datele publicate de Biroul de Recensământ arată că deficitul comercial al Statelor Unite a crescut semnificativ. În noiembrie, dezechilibrul comercial aproape s-a dublat față de luna precedentă, ajungând la 56,8 miliarde de dolari. Aproximativ o treime din această creștere provine din relația cu Uniunea Europeană, în timp ce deficitul cu China a înregistrat o ușoară scădere.

Evoluția este relevantă în contextul politicilor comerciale promovate de Donald Trump, care a utilizat nivelul deficitelor comerciale ca argument pentru introducerea tarifelor reciproce. Chiar dacă ulterior administrația americană a ajustat abordarea prin acorduri-cadru, inclusiv cu Uniunea Europeană, datele recente indică faptul că impactul tarifelor continuă să se propage în economie, influențând atât relațiile comerciale globale, cât și deciziile geopolitice legate de energie.