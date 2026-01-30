Prețul petrolului Brent a crescut joi cu 2,10 dolari, ajungând la 70,50 dolari pe baril (o creștere de 3,1%), în timp ce WTI a avansat cu 2,09 dolari, până la 65,30 dolari pe baril (3,3%). Ambele tipuri de petrol au intrat în teritoriu tehnic supracumpărat, Brent îndreptându-se spre cel mai ridicat nivel din 31 iulie, iar WTI spre cel mai ridicat nivel din 26 septembrie.

Surse americane au declarat că președintele Donald Trump analizează opțiuni care includ lovituri țintite asupra forțelor de securitate iraniene, în contextul în care SUA caută să creeze condiții pentru o posibilă schimbare de regim, după reprimarea violentă a protestelor din Iran de la începutul lunii.

”Grija imediată a pieţei este dauna colaterală dacă Iranul loveşte ţările vecine sau, mai grav, dacă închide Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează 20 de milioane de barili pe zi”, a spus analistul PVM John Evans.

Iranul ocupă poziția a treia în topul producătorilor OPEC, după Arabia Saudită și Irak, conform datelor EIA. În același timp, miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva Teheranului.

Analiștii de la Citi au estimat că tensiunile actuale au adăugat o „primă geopolitică” de 3–4 dolari pe baril, iar o eventuală escaladare ar putea împinge prețul petrolului Brent până la 72 de dolari în următoarele trei luni.

Pe fondul negocierilor internaționale privind Ucraina, Rusia a anunțat că l-a invitat din nou pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru discuții de pace, o posibilă evoluție care, dacă ar conduce la ridicarea unor restricții, ar putea crește oferta globală de petrol.

Rusia este al treilea cel mai mare producător mondial de petrol, după SUA și Arabia Saudită. În paralel, grupul american Carlyle a convenit achiziția majorității activelor externe ale Lukoil, acestea fiind scoase la vânzare din cauza sancțiunilor impuse de SUA.

În Kazahstan, Chevron a anunțat reluarea completă a producției la câmpul gigant Tengiz în decurs de o săptămână, după recentele întreruperi.

”Aceste probleme au scos un volum semnificativ de pe piaţă”, a spus analistul UBS Giovanni Staunovo.

Companii precum Exxon și Chevron se confruntă cu întrebări privind perspectivele de investiții în industria petrolieră din Venezuela, în contextul în care discuțiile despre relaxarea sancțiunilor și redeschiderea pieței continuă. Totodată, Valero a confirmat că va achiziționa țiței venezuelean de la trei furnizori autorizați, ca parte a strategiei sale de aprovizionare pentru perioada următoare.

Dolarul american se menține aproape de cel mai scăzut nivel față de un coș de valute din februarie 2022, ceea ce sprijină prețul petrolului, făcând țițeiul denominat în dolari mai accesibil pentru cumpărătorii internaționali.

Rezerva Federală a adoptat un ton mai optimist privind piața muncii și riscurile inflației, ceea ce a alimentat așteptările că ratele dobânzilor ar putea rămâne stabile pentru o perioadă mai lungă, stimulând astfel cererea de energie.

Noile cereri de șomaj în SUA au scăzut săptămâna trecută, semnalând un nivel redus al concedierilor, deși creșterea modestă a angajărilor menține o anumită anxietate în rândul gospodăriilor.

Totodată, diferența de preț dintre Brent și WTI a urcat la 5,26 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, ceea ce face transportul țițeiului american pe rute maritime mai profitabil pentru companiile energetice și ar putea stimula exporturile din SUA.