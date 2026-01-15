Pentru prima dată în istoria recentă, Bulgaria nu se va limita la încasarea taxelor de concesiune, ci va deveni direct implicată în proiectele de explorare, prin deţinerea unei participaţii de 10%. Conform acordului stabilit cu partenerii internaţionali, Bulgaria nu va suporta costurile aferente celor trei activităţi de foraj deja finalizate în apele adânci ale Mării Negre. În schimb, statul va participa financiar, alături de OMV şi NewMed, la două noi operaţiuni de foraj, dintre care prima a fost deja demarată, potrivit informațiilor publicate de Novinite.

Ministrul Energiei a subliniat că acest parteneriat reprezintă un pas major în direcţia asigurării aprovizionării Bulgariei cu gaze naturale şi a întăririi securităţii energetice a ţării. Pentru coordonarea şi supravegherea acestor iniţiative, va fi creat un directorat suplimentar în cadrul Bulgarian Energy Holding, structură care va fi dedicată exclusiv gestionării activităţilor de căutare şi explorare din Marea Neagră. Decizia este considerată o etapă esenţială, mult aşteptată, care contribuie la creşterea independenţei energetice a Bulgariei şi la consolidarea poziţiei sale strategice în regiune.

În luna decembrie, reprezentanţii OMV Petrom au anunţat că activităţile de explorare din perimetrul offshore Han Asparuh, situat în apele teritoriale ale Bulgariei, înregistrează progrese semnificative. Conducerea companiei a evidenţiat faptul că demararea forajului de explorare în Bulgaria reprezintă un pas important pentru extinderea prezenţei în Marea Neagră. Operarea simultană a două instalaţii de foraj, una în largul Bulgariei şi cealaltă în largul României, a fost descrisă drept o realizare deosebită, care completează operaţiunile existente şi reflectă angajamentul companiei faţă de securitatea energetică a regiunii.

„Suntem încântaţi să demarăm forajul de explorare în Bulgaria – un pas major care consolidează prezenţa noastră în Marea Neagră. Operarea simultană a două instalaţii de foraj, una în largul Bulgariei şi cealaltă în largul României, reprezintă o realizare remarcabilă pentru echipa noastră. Acest proiect completează operaţiunile existente şi subliniază angajamentul nostru de a contribui la securitatea energetică a regiunii”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Potrivit OMV, nava de foraj Globetrotter I, aparţinând companiei Noble Corporation, a ajuns în Bulgaria. Prima sondă, denumită Vinekh-1, este amplasată la aproximativ 200 de kilometri est de oraşul Varna, într-o zonă în care adâncimea apei este de circa 2.000 de metri. În prezent, sunt în desfăşurare pregătirile finale, obiectivul fiind începerea forajului până la sfârşitul anului.

Reprezentanţii OMV Petrom au arătat că Marea Neagră are un potenţial semnificativ pentru întreaga regiune, iar compania, împreună cu partenerii de la NewMed Energy, şi-a asumat angajamentul de a investi în explorarea acestuia. Campania de foraj este considerată un moment important, care reflectă experienţa companiei ca operator în proiecte deep offshore din Marea Neagră. Programul include două sonde, iar costurile totale sunt estimate la aproximativ 170 de milioane de euro, fiind utilizate tehnologii avansate şi aplicate cele mai înalte standarde de siguranţă.

„Credem în potenţialul Mării Negre pentru regiune şi împreună cu partenerii de la NewMed Energy ne-am angajat să investim pentru explorarea acestuia. Este un moment important, care reflectă expertiza noastră de operator deep offshore în regiunea Mării Negre. Campania de foraj include două sonde, iar costurile totale sunt estimate la circa 170 milioane de euro. Tehnologia avansată şi cele mai înalte standarde de siguranţă sunt esenţiale pentru operaţiunile noastre”, a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie.

De asemenea, conducerea NewMed Energy a evidenţiat că lansarea acestei campanii de foraj reprezintă un moment definitoriu pentru parteneriatul dintre companii şi pentru dezvoltarea resurselor energetice din regiune. Perimetrul Han Asparuh este considerat a avea un potenţial semnificativ, oferind noi oportunităţi pentru Bulgaria şi constituind, totodată, un pas important în extinderea operaţiunilor companiei în Europa de Sud-Est.

„Perimetrul Han Asparuh are un potenţial semnificativ şi deschide noi oportunităţi pentru Bulgaria. Totodată, este un pas important pentru extinderea operaţiunilor noastre în Europa de Sud-Est”, a subliniat Yossi Abu, CEO al NewMed Energy.

Campania de foraj de explorare include două sonde, cu un buget total estimat la circa 170 de milioane de euro. Halliburton va furniza servicii integrate de foraj, în timp ce compania SLB va fi responsabilă de testarea sondelor. Conform estimărilor OMV, durata campaniei de foraj va fi de aproximativ cinci luni.

Perimetrul Han Asparuh este situat în partea vestică a Mării Negre, în apele Bulgariei, la sud de perimetrul Neptun din România. Acesta are o suprafaţă de 13.712 kilometri pătraţi, iar adâncimea apei ajunge la puţin sub 2.000 de metri. Activităţile de explorare în zonă au început în anul 2012 şi au inclus studii geologice şi geofizice, precum şi forarea a trei sonde de explorare. În luna mai 2020 a fost finalizată o amplă campanie seismică 3D, menită să identifice noi ţinte potenţiale pentru foraj.

Producţia de petrol a Rusiei a înregistrat o scădere de aproximativ 0,7% în 2025, ajungând la 9,129 milioane de barili pe zi, potrivit datelor lunare publicate de OPEC. Deși Rusia s-a confruntat cu atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din partea Ucrainei și cu scăderi semnificative ale prețurilor țițeiului, nivelul producției a rămas relativ stabil. Petrolul și gazele naturale continuă să reprezinte împreună aproximativ un sfert din veniturile fiscale ale bugetului federal rus.

Rusia face parte din grupul OPEC+, care reunește mari producători de petrol, și care a decis la începutul lunii ianuarie să mențină nivelurile actuale de producție. Această decizie survine într-un context dificil pe piața petrolului, după ce prețurile au scăzut cu peste 18% în 2025, marcând cea mai abruptă diminuare anuală din 2020, pe fondul temerilor legate de un posibil surplus de ofertă.

Datele detaliate ale OPEC indică că producția de petrol a Rusiei în luna decembrie a scăzut cu 73.000 de barili pe zi, până la 9,304 milioane de barili pe zi. În aceeași perioadă, producția de petrol a Kazahstanului a scăzut cu 237.000 de barili pe zi, ajungând la 1,522 milioane de barili pe zi. La nivel regional, producția de petrol din Asia Centrală a crescut în 2025, de la 1,539 milioane de barili pe zi în 2024, la 1,776 milioane de barili pe zi.

Potrivit Reuters, producția de petrol și condensat de gaze a Kazahstanului a înregistrat un declin accentuat în perioada 1–12 ianuarie, cu aproximativ 35% față de media din decembrie. Această scădere a fost cauzată în principal de restricțiile la export printr-un terminal de la Marea Neagră.