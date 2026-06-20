Proiect energetic de amploare în Bulgaria: cea mai mare baterie din Europa de Est devine operațională

Sectorul stocării de energie din Bulgaria a marcat o nouă etapă odată cu punerea în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei în baterii de 602 MWh, amplasat la Burgas, dezvoltat de Solarpro Technology în parteneriat cu Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Proiectul este prezentat drept cel mai mare de acest tip din Bulgaria și din Europa de Est, potrivit datelor comunicate de companie.

Instalația din Burgas depășește precedentul record regional, stabilit de un sistem de 601,8 MWh din Nova Zagora, pus în funcțiune la începutul acestui an de compania austriacă Enery. Ambele proiecte reflectă o dinamică accelerată a investițiilor în capacități de stocare pe piața balcanică a energiei.

Potrivit informațiilor transmise de Solarpro, noua capacitate contribuie la o creștere de aproximativ 10% a volumului total de stocare din Bulgaria, cu efect direct asupra integrării surselor regenerabile, precum energia eoliană și solară. Sistemul este conceput pentru a susține stabilitatea rețelei electrice și pentru a echilibra producția variabilă din surse regenerabile.

Proiectul a fost coordonat de Solarpro, care a gestionat etapele de proiectare, achiziții și construcție (EPC), dar și integrarea completă a sistemului de stocare.

„Combinația dintre tehnologia avansată de stocare a energiei de la CATL și integrarea eficientă realizată de Solarpro a făcut posibilă punerea în funcțiune rapidă și fiabilă a instalației”, a declarat Adelin Antonov, CEO și membru al Consiliului de Administrație al Solarpro Technology.

Compania precizează că sistemul BESS din Burgas utilizează tehnologia TENER dezvoltată de Contemporary Amperex Technology Co. Limited, descrisă ca având degradare zero în primul an de funcționare atât la nivel de capacitate, cât și de putere. Totodată, este menționată rezistența sporită la coroziune și la seisme, caracteristici care îl fac adecvat pentru condiții operaționale dificile, scrie economica.net.

„Acest proiect demonstrează ce este posibil atunci când inovația de talie mondială în domeniul bateriilor întâlnește o execuție locală excepțională. Având acest avânt, așteptăm cu nerăbdare să ne consolidăm parteneriatul și să aducem prima soluție Tener Stack în Europa de Est”, a declarat Amanda Xu, CTO al ESS și președinte al ESS Europe în cadrul Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

Companiile Solarpro și CATL au anunțat intenția de a extinde colaborarea în domeniul stocării de energie în următorii doi ani, pe fondul creșterii cererii pentru astfel de sisteme în Europa.

În România, cea mai mare instalație de stocare a energiei este localizată la Florești, Cluj și are o capacitate de 402 MWh, fiind deținută de Nova Power and Gas. Diferența față de proiectul din Burgas evidențiază decalajul dintre cele două piețe în ceea ce privește capacitatea individuală a proiectelor de stocare.

La nivel agregat, capacitatea totală de stocare instalată în România este de aproximativ 1.600 MWh, în timp ce în Bulgaria aceasta se situează în jurul a 3.300 MWh, conform datelor disponibile pentru luna mai 2026.