Pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, Călin Georgescu a transmis un mesaj românilor de pretutindeni în care au vorbit despre dificultățile prin care trec românii și despre rolul conștiinței, al credinței și al culturii într-o perioadă marcată de nesiguranță.

Călin a revenit cu un mesaj video adresat susținătorilor săi, în care a subliniat că pentru mulți români viața a devenit tot mai grea. El a arătat că oamenii nu mai au timp sau energie pentru discursuri ample ori idei abstracte, fiind preocupați în primul rând de facturi, de frigul din locuințe și de grija zilei de mâine. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a explicat că această realitate apăsătoare este motivul pentru care a ales să-l aducă în discuție pe Mihai Eminescu, pe care îl consideră un reper moral și o voce a conștiinței naționale, cu atât mai necesară în vremuri dificile.

În opinia sa, atunci când adevărul și conștiința sunt împinse la margine, oamenii ajung să se confrunte singuri cu nedreptatea și lipsurile. Călin a transmis că societatea traversează o perioadă de răscruce, marcată de divizare, frică și manipulare, factori care slăbesc încrederea dintre oameni. În acest context, el a explicat că noțiunea de conștiință înseamnă capacitatea de a recunoaște ce este drept, chiar și atunci când acest lucru devine dificil.

Călin a mai zis că Eminescu nu trebuie privit ca o simplă figură comemorativă, ci ca o măsură vie a conștiinței și culturii române. În viziunea sa, poetul național rămâne actual prin valorile pe care le-a susținut – demnitatea, adevărul și responsabilitatea față de viitor. El a subliniat că Eminescu a avut curajul de a spune adevărul chiar și atunci când acesta a fost incomod și că, prin opera și gândirea sa, a contribuit decisiv la definirea identității culturale românești, deschizând drumul către universalitate fără pierderea propriei esențe. Totodată, Călin a transmis că este nevoie de depășirea intereselor politice mărunte și de construirea unui standard moral, în care oamenii să nu fie respinși, dar mecanismele ce cer compromisuri de conștiință să fie refuzate, pentru ca dialogul autentic să devină posibil.

În același context al dificultăților economice și sociale, Cristela a publicat un mesaj pe rețelele sociale, cu o zi în urmă, adresat în special femeilor și mamelor. Ea a vorbit despre fragilitatea, dar și despre forța interioară a mamelor, despre presiunea tăcută pe care o poartă zilnic și despre importanța solidarității în fața nedreptăților. Cristela a amintit că, în ciuda greutăților, femeile nu sunt singure și că exemplul personal oferit copiilor are un impact mai profund decât orice discurs.

Cristela a subliniat că zilele de post sunt un prilej de reamintire a sprijinului spiritual și a îndemnat mamele să nu-și împietrească inimile în fața nedreptății și să nu se lase copleșite de revoltă. Ea a transmis că răbdarea, întărită prin rugăciune și încredințarea inimii lui Dumnezeu, poate deveni o sursă de putere, exprimând convingerea că suferința este văzută, iar lacrimile și suspinele nu rămân fără răspuns.