„S-a stins din viață încă un mare patriot român: George Mocanu. S-a aprins în Cer o lumină a libertății. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, către cei apropiați și către toți cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și au împărtășit cu el aceleași valori. Pentru George, ca și pentru mulți alții, lupta pentru adevăr, libertatea și demnitatea poporului român continuă. Să ne rugăm pentru sufletul lui, să-i aprindem o lumânare și să-l trecem pe pomelnic la Sfânta Liturghie. Frate George, te păstrăm în inimile și în rugăciunile noastre, nădăjduind sa ne regăsim, cu totii, in randul drepților care au iubit si au aparat cu demnitate și cu statornicie credința si libertatea poporului român. Dumnezeu să îți odihnească sufletul în pace”, transmit într-o postare pe Facebook Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu.

George Mocanu a locuit timp de 33 de ani în Canada, iar după revenirea în România a devenit un apropiat al lui Călin Georgescu. Potrivit propriilor declarații, l-a cunoscut în 2020, online, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

După întoarcerea în țară, el a înființat ONG-ul „Uniunea Patriocrată”. Conform Registrului Național ONG, scopul declarat al asociației era promovarea respectului pentru valorile naționale, pentru libertate, demnitate umană și pentru valorile identitare și tradiționale ale poporului român.

Activitatea sa a devenit mai vizibilă în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2024, când a fost invitat în mai multe emisiuni online și la televiziuni locale, unde a comentat teme politice și sociale.

În decembrie 2024, George Mocanu s-a numărat printre cei care au formulat plângeri penale după anularea alegerilor prezidențiale. Alături de alți doi cetățeni canadieni, acesta a depus o plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de trădare și constituire de grup infracțional organizat.

Plângerea îi viza pe fostul președinte Klaus Iohannis, pe Elena Lasconi, pe Cristian Terheș, dar și pe toți judecătorii Curții Constituționale și membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării.