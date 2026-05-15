Controlul realizat de Curtea de Conturi la Facultatea de Științe din cadrul Universității din Pitești nu a fost unul de rutină. Auditorii au efectuat o misiune ad-hoc, declanșată în urma mai multor sesizări oficiale transmise instituției între aprilie și august 2025.

Printre obiectivele verificate s-a aflat și „legalitatea recrutării și salarizării personalului didactic”, într-un context în care presa ridicase deja numeroase întrebări privind CV-ul și activitatea profesională a lui Călin Georgescu după primul tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Mai multe aspecte legate de trecutul profesional al liderului suveranist au rămas neclare până în prezent, inclusiv activitatea desfășurată în străinătate, perioada petrecută la Viena sau experiența profesională invocată în relația cu organisme internaționale precum ONU ori Clubul de la Roma.

Într-un răspuns oficial transmis în 2026, Universitatea Politehnica București a precizat că titulatura academică deținută de Călin Georgescu era aceea de „lector universitar dr.” și nu de „profesor universitar”, așa cum acesta s-a prezentat în anumite documente și contexte publice.

„Utilizarea, în anumite contexte, a titulaturii de profesor universitar nu corespunde statutului academic recunoscut în cadrul instituției”, se arată în răspunsul oficial al universității.

Instituția a confirmat că Georgescu a avut normă didactică de 16 ore pe săptămână în perioada octombrie 2022 – noiembrie 2024 și că, ulterior, și-a suspendat succesiv contractul de muncă pentru a candida la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu a ocupat un post de lector universitar în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului, acolo unde preda cursurile „Factori de risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”.

Raportul Curții de Conturi arată că procedura de ocupare a postului a respectat, din punct de vedere formal, metodologia universității și cadrul legal aplicabil concursurilor academice.

„Cu privire la modalitatea de ocupare a postului de lector universitar, poziţia 22 din Statul de Funcţii al Departamentului de Ingineria mediului şi ştiinţe inginereşti aplicate, Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică din cadrul Universităţii din Piteşti, organizat în anul 2022: au fost parcurse toate etapele procesului de ocupare a postului în conformitate cu Metodologia proprie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din cadrul Universităţii din Pitesti elaborată în baza HG nr. 457 din 4 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă în perioada analizată”, se arată în documentul Curții de Conturi.

Auditorii precizează că toate concursurile de angajare și promovare internă verificate pentru perioada 2023-2025 s-au desfășurat legal.

Problemele au apărut însă în momentul verificării documentelor care justificau salariul și gradația acordate persoanei angajate prin Decizia rectorului nr. 654 din 22 septembrie 2022, dată care coincide cu instalarea lui Călin Georgescu pe post.

Potrivit raportului, salariatului i-a fost recunoscută o vechime în învățământ de aproximativ 35-40 de ani și o vechime în muncă de peste 20 de ani, ceea ce i-a adus gradația maximă de salarizare.

Curtea de Conturi susține însă că la dosarul de personal nu existau documente justificative care să demonstreze această experiență profesională, informează Fanatik.

„Astfel, până la data desfăşurării misiunii de audit în teren, nu s-a probat cu documente justificative că salariatul respectiv, a avut o vechime în invătământ cuprinsă între 35 şi 40 de ani corespunzătoare tar* de vechime în învăţământ cu care acesta a fost încadrat, şi nici o vechime în muncă de peste 20 de ani aferente gradaţiei 5 cu care acesta a fost încadrat, aşa cum rezultă din cuprinsul Deciziei rectorului nr.654 emisă în data de 22.09.2022”, se arată în raport.

Raportul Curții de Conturi arată că stabilirea unei vechimi fără documente justificative a influențat direct salariul de bază și toate sporurile calculate procentual.

Auditorii susțin că inclusiv sporul de solicitare neuropsihică a fost acordat raportat la un salariu majorat artificial prin recunoașterea unei vechimi care nu putea fi demonstrată cu acte.

În practică, acest lucru a dus la plata unor drepturi salariale considerate nelegale și la apariția unui prejudiciu calculat de Curtea de Conturi.

Instituția de control a stabilit un prejudiciu total de 63.292 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități în valoare de 7.396 lei. Raportul arată însă că nu întreaga sumă îi este atribuită lui Călin Georgescu, întrucât auditorii au identificat și un alt caz de calcul eronat al vechimii în muncă.

Totuși, documentul confirmă că neregulile privind salarizarea au continuat până în momentul suspendării contractului de muncă al fostului candidat la prezidențiale, în noiembrie 2024.

Datele din declarația sa de avere arată că, în anul fiscal 2023, Călin Georgescu a încasat aproximativ 72.000 de lei de la Universitatea din Pitești.

Raportul Curții de Conturi sugerează acum că o parte dintre aceste sume ar putea fi recuperate de universitate, în condițiile în care au fost acordate pe baza unei încadrări salariale considerate nejustificate.

În martie 2026, Cristela Georgescu a reacționat public după apariția informațiilor privind controlul Curții de Conturi și a acuzat instituția de „hărțuire”.

Soția lui Călin Georgescu a afirmat că a pus la dispoziția auditorilor documente și materiale care ar demonstra experiența profesională internațională a acestuia.

„Zilele trecute a apărut și un control al Curții de Conturi acolo unde Călin a predat ca lector. Sistemul a trimis Curtea de Conturi să îi verifice activitatea la dosarul personal și să ceară imputarea veniturilor pe motiv că nu ar fi avut pregătirea necesară să predea acel curs. Eu le-am pus la dispoziție dovezi oficiale: rapoarte ONU, zeci de planuri de dezvoltare făcute pentru localitățile din România, lucrări de cercetare, rapoarte, intervenții video în plenul Adunării ONU”, a declarat soția lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a susținut că activitatea profesională a soțului său „este una reală și respectată internațional”.

Concluziile Curții de Conturi arată însă că documentele prezentate nu au fost considerate suficiente pentru justificarea vechimii în învățământ și a încadrării salariale acordate în cadrul universității.

Tabel. Principalele concluzii din cazul Călin Georgescu și controlul Curții de Conturi: