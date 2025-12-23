Românii care alimentează cu GPL trebuie să scoată ceva mai mulți bani din buzunar. Prețul acestui carburant a crescut cu trei bani pe litru față de ziua precedentă. Astfel, un litru de GPL costă acum între 3,76 și 3,87 lei, în funcție de stație și de zona țării.

În schimb, celelalte tipuri de carburanți au rămas la aceleași valori. Benzina standard se vinde în continuare între 7,24 și 7,35 lei pe litru, iar benzina premium costă între 7,81 și 8,07 lei.

Motorina standard se menține între 7,46 și 7,56 lei pe litru, în timp ce motorina premium are prețuri cuprinse între 7,85 și 8,11 lei pe litru.

În primele zece luni ale acestui an, România a produs puțin peste 2,07 milioane de tone echivalent petrol. Cantitatea este cu aproximativ 173.400 tep mai mică decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2024, ceea ce înseamnă o scădere de 7,7%. Datele oficiale confirmă astfel continuarea declinului producției interne.

Pe acest fond, importurile de țiței au crescut semnificativ. În intervalul analizat, România a importat 7,74 milioane tep, cu aproximativ 1,1 milioane tep mai mult decât în primele zece luni ale anului trecut. Creșterea este de 16,5% și arată o dependență tot mai mare de sursele externe de aprovizionare.

Specialiștii atrag atenția că prețurile la pompă nu vor urma automat scăderea cotațiilor internaționale. Aproximativ 55% din prețul benzinei și 50% din cel al motorinei reprezintă taxe, în principal TVA și accize.

În plus, pentru începutul anului viitor este anunțată o nouă majorare a accizelor, care va pune presiune suplimentară pe prețurile finale.

De la începutul anului, prețul barilului de petrol Brent a scăzut cu aproximativ 20%, ajungând recent la un minim de 59,50 dolari pe baril. Nivelul este comparabil cu cel din aprilie și reprezintă cel mai scăzut prag atins din ianuarie 2021. Chiar și așa, această evoluție favorabilă nu se reflectă integral în prețurile plătite de șoferi la pompă.