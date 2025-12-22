În primele zece luni ale acestui an, România a produs puțin peste 2,07 milioane tone echivalent petrol. Cantitatea este cu aproximativ 173.400 tep mai mică decât cea înregistrată în perioada similară din 2024, ceea ce înseamnă o scădere de 7,7%.

Datele au fost centralizate de Institutul Național de Statistică (INS) și confirmă continuarea declinului producției interne.

Pe fondul reducerii producției interne, importurile de țiței au crescut semnificativ. În intervalul analizat, acestea au totalizat 7,74 milioane tep, cu aproximativ 1,1 milioane tep mai mult față de primele zece luni ale anului precedent.

Creșterea importurilor este de 16,5% și reflectă dependența tot mai mare a României de sursele externe de aprovizionare.

Conform Prognozei echilibrului energetic, producția de țiței este așteptată să scadă cu un ritm mediu anual de 2,5% până în 2027. Pentru 2025 este estimată o producție de 2,74 milioane tep, urmată de 2,68 milioane tep în 2026 și 2,63 milioane tep în 2027.

Această evoluție este explicată prin declinul natural al zăcămintelor și menținerea actualelor capacități de producție.

În paralel cu scăderea producției, importurile de țiței sunt prognozate în creștere. În 2025, acestea ar urma să ajungă la 7 milioane tep, în 2026 la 7,52 milioane tep, iar în 2027 la 7,8 milioane tep.

Ritmul mediu anual de creștere al importurilor este estimat la 1,5%.

Prețul mediu al benzinei a ajuns la 7,36 lei pe litru la mijlocul lunii decembrie, cel mai scăzut nivel din ultimele luni. Cu toate acestea, specialiștii anticipează că prețurile la carburanți nu vor urma pe deplin scăderea cotațiilor internaționale.

Motivul principal este ponderea ridicată a taxelor în prețul final, aproximativ 55% pentru benzină și 50% pentru motorină, precum și majorarea accizelor anunțată pentru începutul anului viitor.

De la începutul anului, prețul barilului de petrol Brent a scăzut cu aproximativ 20%, atingând un minim de 59,50 dolari pe baril. Acest nivel este comparabil cu cel din aprilie și reprezintă cel mai scăzut prag din ianuarie 2021.

Chiar și în acest context, evoluția prețurilor la pompă rămâne influențată în principal de politica fiscală și de structura taxelor aplicate carburanților.