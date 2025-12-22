Benzina și motorina reprezintă cele mai utilizate tipuri de combustibili pentru transportul rutier în România, iar modificările accizelor vor influența imediat prețurile afișate la pompă. După scăderi recente cauzate de reducerea prețului petrolului pe piețele internaționale, majorarea accizelor va aduce scumpiri vizibile pentru consumatori.

Dacă prevederile actuale privind accizele sunt menținute, majorările vor adăuga între 25 și 28 de bani la fiecare litru de carburant, iar aplicarea TVA va duce la un cost suplimentar de aproximativ 30 de bani pe litru. Aceasta înseamnă că șoferii vor plăti între 4 și 5% mai mult pentru fiecare litru de benzină sau motorină, conform estimărilor Digi24.

România a implementat deja creșteri fiscale pentru carburanți în luna august, precum și la începutul anului 2025. Experții economici subliniază că evoluția fiscalității se aliniază treptat la media europeană a taxării carburanților, ceea ce face ca aceste majorări să fie previzibile, dar importante pentru bugetul public.

Analiza ultimelor date Euro-buletin, valabile la 15 decembrie, arată că taxele ocupă o pondere semnificativă din prețul carburanților. La benzină, prețul mediu de 7,43 lei pe litru include peste 4 lei reprezentând taxe. Prețul efectiv al combustibilului, fără accize și TVA, este de 3,36 lei pe litru.

În cazul motorinei, situația este similară: dintr-un preț mediu de 7,65 lei pe litru, statul încasează 3,87 lei sub formă de taxe, iar prețul efectiv fără taxe este de 3,78 lei pe litru. Astfel, la benzină standard, taxele constituie 55% din preț, iar la motorină procentul este de 50,5%.

Comparativ cu media europeană, ponderea taxelor este de 57,3% pentru benzină și 51,3% pentru motorină, incluzând atât țări cu fiscalitate ridicată, precum Danemarca, cât și state cu taxe mai mici, precum Bulgaria. Majorările programate pentru 1 ianuarie vor face ca România să depășească ușor media europeană, mai ales în cazul motorinei.

Pe lângă efectul direct asupra șoferilor de autoturisme, majorarea accizelor va afecta și costurile transportului de marfă și serviciilor logistice, întrucât motorina reprezintă combustibilul principal pentru flotele comerciale. Operatorii de transport vor trebui să ia în calcul scumpirea de aproximativ 30 de bani pe litru, ceea ce poate duce la ajustarea tarifelor de transport.

Analiștii economici menționează că aceste ajustări sunt parte a unei tendințe mai largi de aliniere a fiscalității din România la standardele Uniunii Europene. În timp, șoferii și companiile se vor obișnui cu niveluri mai ridicate de taxe, însă perioada de tranziție poate genera nemulțumiri în rândul consumatorilor, care vor resimți creșterea costurilor la pompă imediat după 1 ianuarie.

Experții recomandă monitorizarea atentă a prețurilor și planificarea bugetului personal și de afaceri pentru a putea face față acestor majorări.