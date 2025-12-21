Locuitorii Sectorului 4 din București care dețin autoturisme se pregătesc pentru o nouă majorare a cheltuielilor. Consiliul Local a aprobat indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană în funcție de rata inflației, ceea ce va duce la creșterea acesteia la 593 de lei în anul 2026.

Măsura vizează în special proprietarii de mașini care nu dispun de un loc de parcare și se înscrie în politica fiscală promovată de administrația condusă de primarul Daniel Băluță. În prezent, taxa se ridică la 540 de lei, iar diferența, deși aparent modestă, a stârnit numeroase nemulțumiri în rândul cetățenilor.

Informația a devenit publică după ce o bucureșteancă, membră a comunității „Acțiunea Comunitară a Tineretului”, a atras atenția asupra hotărârii adoptate, semnalând că povara fiscală pentru șoferi va crește din nou.

Taxa de dezvoltare urbană a PS4, aia plătită de posesorii de mașini și neposesorii de locuri de parcare, se vrea a fi indexată cu inflația. Va fi 593 de lei în 2026, a scris femeia.

Potrivit documentului oficial, atât primarul Sectorului 4, cât și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale vor fi responsabili de aplicarea noilor prevederi.

„Se aprobă indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană, corespunzător ratei inflației pentru anul fiscal anterior, cuantumul taxei fiind de 593 lei în anul fiscal 2026. Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor”, se arată în document.

Reacțiile nu au întârziat să apară în mediul online. Mulți locuitori ai Sectorului 4 consideră măsura o nouă formă de împovărare, într-un context economic deja dificil. Comentariile variază de la indignare față de nivelul taxelor, până la ironii legate de viitoare posibile biruri, precum taxa de parcare sau alte costuri suplimentare impuse de autorități.

Pentru mulți bucureșteni, această majorare confirmă temerile legate de scumpiri succesive și de lipsa unor soluții reale pentru problemele de infrastructură și parcare.

Administrația locală a stabilit un nou sistem de taxare care i-a vizat atât pe proprietarii de autoturisme fără loc de parcare, cât și pe cei care au deținut locuri de reședință atribuite. În plus, parcările publice au fost supuse unor reguli mai stricte și unor tarife mai mari.

Cea mai discutată măsură a fost introducerea unei taxe anuale pentru locuitorii care aveau mașini înmatriculate în Sectorul 4, dar nu beneficiau de un loc de parcare de reședință. Începând cu 1 ianuarie 2025, aceștia au fost obligați să achite suma de 540 de lei pe an. Taxa le-a permis utilizarea locurilor de parcare publice disponibile pe bulevarde și în alte zone amenajate de primărie, costul fiind echivalentul a aproximativ 45 de lei pe lună.

Nici proprietarii de locuri de parcare atribuite nu au fost scutiți de majorări. Tarifele pentru parcarea de reședință au fost ajustate în funcție de inflație, creșterea fiind de aproximativ 10% față de anul anterior. Pentru anul 2025, sumele au diferit în funcție de zonă: în Zona A s-au plătit aproximativ 660 de lei pe an, în Zona B în jur de 550 de lei, în Zona C circa 440 de lei, iar în Zona D aproximativ 330 de lei.

În același timp, Primăria Sectorului 4 a modificat regimul parcărilor publice și stradale. În primăvara anului 2025, tarifele orare au fost majorate în mai multe zone, iar în unele cazuri prețurile au fost chiar dublate, măsura având rolul de a descuraja staționarea îndelungată în zonele aglomerate. Tot atunci au fost introduse locuri de parcare cu marcaje speciale, inclusiv marcaje roșii, unde tarifele au fost stabilite diferențiat, în funcție de intervalul orar.

În ceea ce a privit modalitatea de plată, șoferii au avut la dispoziție mai multe opțiuni. Taxele au putut fi achitate în două tranșe, până la 31 martie și 30 septembrie. Plățile s-au realizat online, prin platforma Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, prin aplicația mobilă a primăriei, la automatele SelfPay sau prin intermediul Ghișeul.ro.