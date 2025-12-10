Magazinul Proximart, realizat în parteneriat cu start-up-ul românesc de tehnologie SQB Robotics, este instalat chiar în centrul comunității Liziera de Lac, oferind acces permanent la produse esențiale, de la alimente de bază la băuturi și gustări, printr-o experiență de cumpărături complet digitalizată, fără personal uman.

Conceptul este gândit pentru a redefini proximitatea în retail, având o amprentă la sol de doar 15 metri pătrați, echivalentă cu suprafața unui loc de parcare. În acest spațiu compact pot fi puse la dispoziție până la 400 de produse unice, iar magazinul poate fi instalat rapid în diverse tipuri de locații: ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri, stații de metrou, campusuri universitare, zone centrale ale orașelor, spălătorii auto, parcuri sau zone rurale.

„La Liziera de Lac ne-am angajat să oferim rezidenților noștri locuințe premium, în mijlocul naturii, dar foarte aproape de oraș, la mai puțin de 20 de minute de metroul Anghel Saligny, precum și un stil de viață modern, conectat la viitor. Integrarea unui magazin Proximart se aliniază perfect cu această misiune. Le oferim tuturor celor care locuiesc aici accesibilitate și confort la un alt nivel, răspunzând nevoilor unei comunități active, care prețuiește timpul și inovația”, a declarat Raluca Dumitrică, Head of Marketing Liebrecht & wooD Romania, dezvoltatorul proiectului Liziera de Lac.

Specialista a subliniat un alt aspect important în interviul oferit pentru Capital: sortimentația de produse este făcută de rezidenții ansamblului, astfel încât oferta să răspundă nevoilor locale. Estimarea cererii se bazează pe factori precum densitatea populației, puterea de cumpărare și particularitățile sociale ale comunității. Modelul de funcționare al magazinului permite rentabilitatea la un volum de tranzacții mult mai redus decât în retailul tradițional, în principal datorită absenței costurilor salariale.

Primele zile de funcționare au generat un feedback foarte pozitiv din partea comunității. Printre cele mai apreciate aspecte se numără interesul pentru tehnologie, accesibilitatea non-stop și simplitatea întregului proces de cumpărare. Pentru rezidenții Liziera de Lac, Proximart reprezintă și singura opțiune de magazin de conveniență într-o rază de 6 kilometri.

În încheiere, specialista a explicat cum a reușit să facă procesul de cumpărare intuitiv pentru toate categoriile de vârstă. Potrivit explicațiilor oferite de ea, au fost aplicate principii de Design Centrat pe Utilizator, magazinul de testare din Sanpetru a fost folosit de clienți cu vârste cuprinse între 10 si 70 de ani. Astfel, interfața este una minimalistăm cu un ecran tactil cu pictograme mari și un flux de comandă liniar foarte simplu.

SQB Robotics este un start-up românesc de tehnologie, fondat la Brașov de Alexandra Boros (CMO) și Victor Tanvuia (CTO), care a dezvoltat și operat primul magazin de tip convenience store complet automatizat și robotizat din România.