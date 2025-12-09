Această inițiativă rezultă din colaborarea dintre dezvoltatorul imobiliar și start-up-ul românesc de tehnologie SQB Robotics, marcând un moment de referință pentru retailul românesc și demonstrând integrarea tehnologiei de ultimă generație în comunități moderne.

Magazinul Proximart este amplasat strategic în inima comunității și oferă rezidenților acces 24/7 la o gamă variată de produse esențiale, de la alimente de bază și băuturi până la gustări, printr-o experiență de cumpărături complet digitalizată și fără personal uman.

Experiența clientului este simplă și intuitivă: produsele sunt selectate de pe un ecran tactil, plata se face rapid cu cardul, iar un braț robotic preia comanda, colectează produsele de pe rafturi și le livrează la o fereastră securizată în câteva minute.

Raluca Dumitrică, Head of Marketing Liebrecht & wooD România, a explicat într-un interviu pentru Capital că întregul proces este gestionat de un sistem software avansat, bazat pe inteligență artificială, care monitorizează stocurile în timp real și optimizează operațiunile. Sistemul asigură manipularea corectă a produselor în procesul de picking și permite ajustarea automată în fața neregularităților dintr-un portofoliu variat de produse.

„Sistemul de inteligență artificială asigură manipularea corectă a produselor in procesul de picking, astfel ne putem adapta la neregularitățile specifice unui portofoliu atât de vast de produse, robotul putând corecta abateri de la situațiile ideale”, a explicat Raluca Dumitrică.

Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea brațului robotic a fost manipularea diversității ambalajelor, de la sticle fragile la pungi flexibile. Algoritmii de prindere și livrare au fost concepuți pentru a echilibra viteza cu precizia, astfel încât produsele să fie livrate fără deteriorări.

„Cea mai mare provocare a fost manipularea diversității ambalajelor (de la sticle fragile la pungi flexibile). Am dezvoltat algoritmi de prindere și livrare care echilibrează viteza cu precizia pentru a asigura predarea produselor fără nici o deteriorare”, a explicat specialista.

În plus, sistemul include un suport tehnic disponibil 24/7, care monitorizează automat eventualele blocaje și încearcă soluționarea lor. Dacă problema persistă, clienții pot apela serviciul de asistență telefonică și banii sunt deblocați imediat.

„Suportul este esențial și disponibil 24/7. Sistemul monitorizează și încearcă soluționarea automată a blocajelor. Dacă problema persistă, clienții au la dispoziție suport telefonic 24/7 iar banii sunt deblocați imediat”, a subliniat aceasta.

Decizia de amplasare a unui magazin autonom se bazează pe densitatea populației și pe lipsa serviciilor de retail în zonă. Sunt căutate locații cu trafic ridicat sau zone unde accesul la magazine este limitat, cum ar fi spălătoriile auto, spitalele, campusurile universitare sau alte spații strategice. Parteneriatele cu dezvoltatori vizionari care doresc să aducă plusvaloare comunității reprezintă, de asemenea, un factor important.

„Criteriile includ densitatea populației și lipsa serviciilor de retail în zonă. Căutăm locații unde clienții nu au magazine în apropiere sau locații cu trafic foarte mare ex. spălătorii auto, spitale, campusuri universitare și parteneriate strategice cu dezvoltatori vizionari care oferă servicii smart, și care vor să aducă plusvaloare comunității”, a explicat Raluca Dumitrică.

Soluția dezvoltată de SQB Robotics permite magazinului să aibă o amprentă la sol de doar 15 metri pătrați, echivalentul unui loc de parcare, și să ofere până la 400 de produse unice. Datorită designului compact și flexibil, magazinul poate fi instalat rapid în diverse locații, de la ansambluri rezidențiale și clădiri de birouri până la stații de metrou, parcuri sau zone rurale.