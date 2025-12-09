Aproape opt din zece companii din România au realizat investiții în ultimul an, iar multe dintre ele își propun să își extindă capacitatea de producție în următorii ani. Conform celui mai recent Sondaj al Băncii Europene de Investiții (BEI), 78% dintre firmele românești au investit, o creștere față de anii anteriori, însă încă sub media europeană de 86%.

Sondajul analizează nu doar volumul investițiilor, ci și domenii precum digitalizarea, inteligența artificială, comerțul internațional, egalitatea de gen și adaptarea la schimbările climatice. În ciuda unui climat economic și politic perceput ca nesigur, balanța companiilor care intenționează să își crească investițiile este comparabilă cu cea a firmelor din UE. În mod particular, 44% dintre companiile românești intenționează să investească în extinderea capacității de producție, o valoare semnificativ mai mare decât media europeană de 26%.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, subliniază că firmele românești investesc și se modernizează chiar și într-un mediu incert, apreciind rolul fondurilor europene și al investițiilor publice în infrastructură și servicii. Grupul BEI, cel mai mare creditor multilateral activ în România, continuă să ofere finanțare și sprijin consultativ pentru ca firmele să poată investi în inovare, digitalizare și acțiuni climatice, menținând competitivitatea și locuri de muncă de calitate.

România se evidențiază și printr-un echilibru de sex mai bun în conducere: 40% dintre companii au raportat că femeile reprezintă cel puțin 40% din personalul de nivel superior, mult peste media UE de 25%. În plus, aproape jumătate dintre companii utilizează tehnologii digitale avansate, iar 30% integrează sistematic inteligența artificială generativă pentru optimizarea proceselor, mai ales în marketing și vânzări, domenii unde depășesc media europeană.

Sondajul relevă și adaptarea companiilor la comerțul internațional și lanțurile de aprovizionare: 64% dintre firme desfășoară activități comerciale internaționale, iar multe își diversifică sursele de aprovizionare și utilizează instrumente digitale pentru urmărirea stocurilor, depășind în aceste privințe mediile UE.

În domeniul climatului, majoritatea companiilor au suferit pierderi din cauza schimbărilor climatice, iar 65% au început să implementeze măsuri pentru reziliență la riscuri fizice, deși mai puține investesc direct în reducerea emisiilor comparativ cu media europeană. Economistul-șef al BEI, Debora Revoltella, atrage atenția că perceperea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon ca risc, mai degrabă decât oportunitate, trebuie să se transforme pentru a susține o creștere durabilă pe termen lung.

Sondajul BEI, desfășurat anual din 2016 și care include aproximativ 12.000 de companii din UE și Statele Unite, furnizează date despre investițiile anterioare și planurile viitoare, sursele de finanțare și provocările cu care se confruntă firmele, precum digitalizarea, comerțul internațional și schimbările climatice.

Grupul BEI sprijină în mod constant investițiile pe termen lung, prioritizând acțiuni climatice și durabilitate, digitalizare și inovare, infrastructură socială și coeziune economică. În 2024, Grupul a aprobat finanțări noi de aproximativ 89 de miliarde de euro pentru peste 900 de proiecte cu impact semnificativ asupra competitivității și securității Europei.