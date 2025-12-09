Liderul suveranist Călin Georgescu a fost convocat de urgență la Judecătoria Sectorului 1. Este vorba despre verificarea măsurilor preventive din primul dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată, procedură ce poate avea consecințe directe asupra situației sale juridice.

Judecătorii analizează dacă se impune prelungirea controlului judiciar pentru o nouă perioadă de 60 de zile. Decizia care va fi luată nu va fi definitivă și va putea fi contestată prin apel. Pe lângă prezentarea în instanță, Călin Georgescu trebuie să se acorde și obligațiilor impuse de măsură, urmând să se prezinte la Secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Tot în aceste zile, dosarul său intră într-un moment cheie. Magistrații sunt chemați să se pronunțe asupra cererilor formulate de apărători în cadrul procedurii de cameră preliminară, unde au fost invocate mai multe excepții privind legalitatea probelor și a actului de sesizare al instanței.

Instanța va decide dacă anumite probe sunt eliminate din dosar sau dacă rechizitoriul trebuie restituit la Parchetul General pentru refacerea urmăririi penale. O astfel de hotărâre ar putea recalibra întreg cursul procesului, cu efecte directe asupra desfășurării judecății.

Contextul este unul tensionat, mai ales că asupra liderului suveranist planează mai multe controverse și presiuni publice legate de cauzele în care este implicat.

Cea mai serioasă acuzație împotriva lui Călin Georgescu este presupusa tentativă de subminare a ordinii constituționale. Procurorii susțin că acesta ar fi fost implicat într-un plan coordonat alături de Horațiu Potra, care ar fi vizat blocarea sau anularea scrutinului electoral programat pentru 6 decembrie 2024. Dosarul a ajuns deja în instanță, dar parcursul său este încetinit de cererile apărătorilor privind legalitatea probelor și a actelor de urmărire penală.

Pe lângă această cauză, Călin Georgescu mai este cercetat pentru proslăvirea ideologiilor extremiste. Ancheta vizează declarații publice prin care ar fi elogiat Mișcarea Legionară și conceptele fasciste promovate de Corneliu Zelea Codreanu, fapte care intră sub incidența legislației ce sancționează propaganda extremistă.

Un al treilea dosar penal a fost deschis pentru posibila implicare în organizarea sau sprijinirea unei structuri cu caracter extremist, cunoscută sub denumirea „Mișcarea 41 pentru România”. Procurorii verifică dacă această entitate ar fi avut obiective și acțiuni compatibile cu promovarea valorilor fasciste, fapt interzis de lege.

Din punct de vedere procedural, majoritatea dosarelor se află într-o fază preliminară, judecata pe fond fiind amânată fie de cererile avocaților de retrimitere a cauzelor la Parchet, fie de sincope temporare în activitatea instanțelor. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, Georgescu riscă pedepse cumulative ce pot ajunge până la 25 de ani de închisoare.

La rândul său, Călin Georgescu respinge ferm toate acuzațiile. El afirmă public că este ținta unui atac orchestrat de ceea ce numește o „structură globalistă” interesată să îl elimine din viața politică, acuzând folosirea sistemului judiciar ca instrument de presiune politică.