Șoferii care folosesc sisteme audio performante trebuie să respecte limite clare atunci când circulă pe drumurile publice, mai ales în interiorul localităților. Codul Rutier tratează zgomotul produs de vehicule ca pe o formă de poluare fonică, iar atunci când acesta afectează liniștea publică, autoritățile au dreptul să intervină. Regula generală este că muzica ascultată la un nivel moderat, cu geamurile închise, nu ridică probleme din punct de vedere legal.

Problemele apar în momentul în care sunetele produse de sistemul audio se aud clar în exteriorul mașinii și provoacă disconfort celor din jur. În astfel de situații, mai ales pe timpul nopții, șoferii pot fi reclamați de locatari sau pot fi sancționați direct de polițiștii aflați în zonă. Tulburarea liniștii publice este încadrată ca abatere, iar amenzile pot fi aplicate indiferent dacă mașina este în mișcare sau staționată, de exemplu într-o parcare.

În ultimii ani, mai multe administrații locale au început să introducă reguli suplimentare pentru reducerea zgomotului urban. Acestea vizează în special intervalele orare considerate de odihnă, când nivelul admis de decibeli este mai scăzut. Astfel, muzica dată tare în apropierea blocurilor sau în zone aglomerate poate atrage sancțiuni, chiar dacă vehiculul nu încalcă alte reguli de circulație.

Autoritățile subliniază că scopul acestor măsuri nu este restrângerea libertății de a conduce sau de a folosi dotările autoturismului, ci protejarea confortului public. Din acest motiv, șoferii sunt îndemnați să adapteze volumul în funcție de loc și oră, pentru a evita conflictele și eventualele amenzi.

Utilizarea claxonului este, la rândul ei, reglementată strict de legislația rutieră. În localități, acesta poate fi folosit doar în situații de pericol imediat, atunci când este necesară avertizarea altor participanți la trafic. Folosirea claxonului pentru salut, pentru exprimarea nemulțumirii sau ca semnal la semafor este considerată abuzivă și poate fi sancționată.

Ghidurile de conducere și regulamentele locale precizează că în zonele rezidențiale claxonatul este permis doar în cazuri excepționale. Un claxon prelung, mai ales sub ferestrele locuințelor, poate fi interpretat drept tulburare a liniștii publice. În plus, claxoanele melodice sau de tip „sirenă” sunt încadrate ca modificări neomologate, ceea ce înseamnă că pot atrage amenzi și obligația de a readuce vehiculul la configurația inițială.

Pe lângă claxon, și alte modificări tehnice pot scoate mașina din parametrii legali. Eliminarea tobei finale sau montarea unor sisteme de evacuare neconforme duc la creșterea nivelului de zgomot produs de autovehicul. În astfel de cazuri, poliția rutieră poate dispune verificări suplimentare la Registrul Auto Român, iar dacă se constată depășirea limitelor admise, certificatul de înmatriculare poate fi reținut, pe lângă aplicarea unei amenzi, scrie Gândul.

Aceste controale sunt menite să descurajeze comportamentele care afectează direct calitatea vieții în orașe. Autoritățile atrag atenția că respectarea normelor tehnice este obligatorie, indiferent de tipul sau valoarea autoturismului.

Intervenția poliției are loc, de regulă, în urma plângerilor repetate sau atunci când situațiile sunt evidente. Muzica dată tare în parcări la ore târzii, accelerațiile agresive, drifturile sau claxonatul excesiv în zone populate sunt printre cele mai frecvente motive pentru care se aplică sancțiuni. În aceste cazuri, agenții pot constata direct abaterea și pot aplica amenda prevăzută de lege.

Tot mai multe orașe analizează introducerea unor sisteme automate de monitorizare a zgomotului, cunoscute sub numele de radare de zgomot. Acestea ar urma să măsoare nivelul de decibeli produs de vehicule și să permită sancționarea depășirilor, în special pe timpul nopții. Deși astfel de sisteme sunt încă în fază de testare sau discuție, direcția este una clară în ceea ce privește traficul urban.

Autoritățile locale și naționale transmit că reducerea poluării fonice este o prioritate, în contextul creșterii numărului de autovehicule și al densității populației din marile orașe. Regulile existente sunt deja suficiente pentru a sancționa comportamentele deranjante, însă aplicarea lor devine tot mai strictă pe măsură ce impactul asupra comunităților este mai vizibil.