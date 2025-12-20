Datele prezentate sâmbătă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, arată că în luna noiembrie au fost efectuate 655 de controale la balastiere, comparativ cu 46 în ianuarie și 69 în iunie.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat într-o postare pe rețelele de socializare că raportul corpului de control al ministerului din octombrie a scos la iveală numărul redus de controale realizate împreună cu inspectorii Apele Române. În urma stabilirii unor criterii de performanță, în noiembrie controalele la balastiere au crescut semnificativ, depășind totalul verificărilor efectuate în prima jumătate a anului. De asemenea, numărul amenzilor aplicate într-o singură lună a egalat aproape totalul sancțiunilor acordate în întregul an anterior.

„În luna octombrie a venit raportul corpului de control din minister care a arătat că se făceau foarte puţine controale cu inspectorii din Apele Române. Am cerut criterii de performanţă şi… iată…. în luna noiembrie au început să fie balastierele la control. Un subiect de care nimeni nu vorbea (oare de ce?) până acum. Rezultatele din luna noiembrie a controalelor realizate? Au fost făcute mai multe controale decât în toată prima jumătate a anului. Amenzi aplicate? Cam la fel de multe amenzi într-o singură lună cât au fost date în tot anul până atunci”, afirmă Diana Buzoianu, într-o postare pe reţelele de socializare.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că în luna noiembrie au fost depuse 8 plângeri penale, un număr aproape egal cu totalul acestora înregistrat în întregul an anterior. Oficialul a subliniat importanța controalelor la balastiere și sancționarea activităților ilegale, explicând că exploatarea neautorizată sau haotică a agregatelor minerale din albiile râurilor produce efecte grave și directe asupra mediului și siguranței publice.