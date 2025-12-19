Din cuprinsul articolului Sorin Grindeanu vrea demisia ministrului Mediului: Și-a dovedit incompetenţa

Grindeanu a adăugat că partidul său nu va fi blocat de prevederile protocolului coaliției și a sugerat că ar fi necesare mecanisme mai eficiente pentru a înlocui un ministru cu performanțe slabe, chiar dacă partidul din care provine se opune.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la Buzău cum comentează declarația premierului Ilie Bolojan, care le-ar fi spus liberalilor, în ședința BPN, că în ianuarie va solicita renegocierea protocolului de coaliție și aplicarea de sancțiuni în cazul încălcării acestuia.

”Nu ştiu ce are în cap, când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă, în acest moment, suntem în această situaţie. Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa, care a avut un vot în Senat pe o moţiune, care, eu cred că nu mai poate continua. Nu avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă. Şi, eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcţii în guvern care ştiu ce au de făcut, şi nu să se specializeze la locul de muncă, şi să înveţe să fie ministru după ce au depus jurământul, aşa cum e la Mediu, şi, după aceea, lucrurile, sigur, vor merge mai bine”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat că PSD ar vota în mod constant o moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dacă ar fi necesar, precizând că partidul său nu va fi împiedicat de prevederile protocolului de coaliție, mai ales în contextul problemelor grave, precum lipsa apei pentru peste 100.000 de oameni. El a adăugat că incompetența unui ministru nu poate fi justificată de un protocol și nu va fi niciodată pusă în balanță cu astfel de reguli.

”Mai spun o dată, dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat, împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât, în partea cealaltă, am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Iar, incompetenţa unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri, în acest mod”, a menţionat Grindeanu.

Liderul PSD a confirmat că evoluția moțiunii simple pe Ministerul Mediului va fi un element important în evaluarea pe care PSD o va realiza la sfârșitul lunii ianuarie privind continuarea participării la guvernare.