Florin Manole, ministrul Muncii, a dat asigurări, la B1 TV, că va încerca în negocierile din coaliție ca alocațiile copiilor să nu mai fie înghețate anul viitor și ca pensionarii cu pensii mici să primească în continuare un ajutor.

Manole a explicat că Guvernul Bolojan a înghețat creșterile de venituri în pachetul 1 de măsuri fiscale și că el va propune să se regândească subiectul alocațiilor, pentru că este vorba de drepturile copiilor, iar mulți dintre ei sunt săraci. El a menționat că este doar o propunere, nu s-a discutat încă și nu există un acord, și că se va aduce în discuțiile pe buget. Despre veniturile pensionarilor, Manole a precizat că modelul de sprijin aplicat anul acesta, cu un ajutor de 800 de lei pentru cei cu pensii sub 2.574 de lei, ar trebui continuat, fără să precizeze cuantumul sau pragul exact.

Când a fost întrebat ce mesaj are pentru pensionarii cărora pensiile nu le cresc suficient pentru a compensa inflația, Manole a spus că trebuie găsit un mecanism de sprijin pentru cei mai vulnerabili. El a amintit că, atunci când s-a discutat pachetul 1, Guvernul Bolojan și-a asumat responsabilitatea și a fost controversă legată de impozitarea pensiilor peste 3.000 de lei. PSD a cerut ca pragul să fie 4.000 de lei, pentru ca peste 800.000 de pensionari să nu fie afectați, dar propunerea nu a trecut. Manole a precizat că este neplăcut pentru orice ministru al Muncii, dar deficitul a fost un argument foarte important.

„Din pachetul 1 (de măsuri fiscale), Guvernul Bolojan a înghețat creșterile de venituri. Voi propune ca în cazul alocațiilor să încercăm să regândim acest subiect, că e vorba de drepturile copiilor, avem mulți copii săraci. O spun ca o propunere, încă nu avem o discuție și un acord. Vom avea propunerea la discuțiile pe buget. Despre veniturile pensionarilor, și aici e modelul anului acesta, în care a fost un sprijin de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei. Cred că acest tip de sprijin, fără să mă refer la cuantum și prag, trebuie continuat. Trebuie să găsim un mecanism pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili, dar despre măsurile din pachetul 1 s-a vorbit atunci. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, a fost și o controversă privind impozitarea pe pensiile peste 3.000 de lei. Noi am cerut ca pragul să fie la 4.000 de lei, ca peste 800.000 de pensionari să nu sufere de pe urma acestei propuneri. N-am avut atunci succes, dar a fost o decizie pe care a luat-o atunci Guvernul Bolojan. Nu prea mai am ce să comentez, din păcate. Evident că e neplăcut pentru orice ministru al Muncii, indiferent de partid, dar argumentul deficitului a fost extrem de important”, a zis Manole.

Manole l-a contrazis pe premierul Ilie Bolojan, care spunea că trebuie reduse ajutoarele de șomaj și eliminate modalitățile de a evita munca. Manole a explicat că șomerii sunt oameni care au muncit ani de zile și au contribuit la sistem, iar atunci când rămân fără loc de muncă, primesc un sprijin mult mai mic decât veniturile lor anterioare.

Ministrul a spus că oamenii caută de muncă pentru că au credite și familii și nu se pot descurca doar cu ajutorul de șomaj, subliniind că șomajul nu este o bucurie pentru nimeni, ci o problemă cu care se confruntă angajații din România și din întreaga UE în situații dificile.

El a mai precizat că șomerii nu sunt leneși, deoarece au muncit înainte, și că trebuie sprijinite atât industriile cu probleme, cât și persoanele care vor să revină la muncă. De asemenea, a menționat că durata ajutorului de șomaj în România nu este mai mare decât în alte țări din UE.

„Șomer e un om care a muncit, a contribuit luni, ani și, în virtutea contribuțiilor sale, când rămâne fără să vrea fără un loc de muncă, primește, în virtutea contribuțiilor, care înseamnă muncă nu lene, un sprijin care e mult mai mic decât veniturile sale anterioare. Deci șomajul nu e vreo bucurie pentru nimeni. E o problemă cu care se confruntă angajații din toată România sau din toată UE în situații dificile. Șomerii nu sunt leneși, pentru că ei au muncit până să ia șomajul. Cred că trebuie să sprijinim industriile care au probleme, trebuie să sprijinim șomerii care vor să revină la muncă și să nu privim acest beneficiu ca fiind unul nemeritat. Referitor la perioada în care primești ajutorul de șomaj, în România nu suntem mai generoși decât în restul UE, dimpotrivă”, a punctat Manole.

Manole a vorbit despre fraudele din dosarele pentru indemnizațiile persoanelor cu dizabilități. El a spus că persoanele care au cu adevărat probleme vor primi în continuare ajutor și nu trebuie să-și facă griji.

Manole a explicat că există controale pentru a descoperi frauda și că cei care fraudează sunt eliminați din sistem. Unele controale au arătat procente mari de fraudă, dar el a subliniat că aceste verificări trebuie făcute cu atenție, pentru că există mulți oameni care primesc ajutorul corect și meritat și care nu trebuie speriați.

Ministrul a mai spus că verificările se fac pe eșantioane de dosare din anumite județe și că între 24% și 26% dintre dosarele verificate au avut probleme, fie din cauza fraudei, fie pentru că unele persoane au fost evaluate greșit și au primit beneficii mai mici decât li se cuveneau.