Ajutoarele de șomaj reprezintă, potrivit ministrului Florin Manole, un sprijin acordat exclusiv celor care au contribuit anterior prin muncă. Ministrul a explicat că a discutat față în față cu premierul Ilie Bolojan despre propunerea de reducere a acestora și a precizat că opiniile sale sunt total diferite.

„Nu avem un proiect în acest sens, dar am avut o discuţie faţă în faţă cu premierul, despre subiectul acesta şi opiniile mele, pe care le-am spus sincer şi colegial, sunt total diferite. Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp. Deci cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj. Aşadar, nu, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a spus ministrul Muncii la Prima News.

El a subliniat că doar persoanele care au muncit pot beneficia de ajutoarele de șomaj, iar acestea nu sunt menite celor care nu sunt activi profesional.

„Deci doar cei care au muncit primesc ajutorul de şomaj, nu cei care stau degeaba. Iar şomajul nu este o formă de lene, şomajul este un moment dificil în viaţa unei persoane, când tocmai ţi-ai pierdut un loc de muncă. Nu ştiu pe nimeni în lumea asta să se bucure când pierde locul de muncă, dimpotrivă”, a arătat Manole.

Ministrul Muncii a mai amintit că Partidul Socialist Democrat a inclus în pachetul pentru relansarea economiei măsuri care vizează angajarea șomerilor și a tinerilor aflați la început de carieră.

„Avem măsuri şi pentru mame, pentru victimele violenţei domestice. (..) O altă măsură este aceea, şi am vorbit şi despre asta, de a reduce pentru un an, pentru doi ani, poate contingentul de lucrători străini în această ţară. Oamenii aceia sunt totuşi oameni care muncesc foarte bine, apreciem asta, ei primesc salarii, plătesc taxe în această ţară, trebuie să aibă drepturile protejate, dar cred că, dacă reducem un pic contingentul, pentru o perioadă de timp, pentru a lăsa mai mult spaţiu pentru lucrătorul din România, nu cred că este o greşeală sau o eroare”, a subliniat Florin Manole.

Aceste măsuri sunt gândite pentru a echilibra nevoile companiilor și piața muncii interne, păstrând în același timp protecția socială pentru angajații români.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că reducerea ajutoarelor de șomaj este necesară pentru a descuraja nemunca și a stimula angajarea în economie. Potrivit acestuia, trebuie eliminate și formele de pensionare anticipată care permit ieșirea timpurie din câmpul muncii, dar și angajații supradimensionați din sectorul public.