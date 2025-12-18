Ministrul Muncii a explicat că, în prezent, alocațiile pentru copii sunt înghețate prin decizie guvernamentală, însă consideră necesară o reevaluare a acestei măsuri. Florin Manole a subliniat că discutarea temei alocațiilor nu este doar o chestiune financiară, ci are legătură directă cu sprijinul social pentru familiile cu copii.

„Astăzi, când vorbim, sunt îngheţate, conform pachetului 1 al guvernului Bolojan. Opinia mea este că ar trebui să regândim tema alocaţiilor, pentru că este vorba de copii şi, în România, avem probleme, statistic, legate de sărăcia în rândul copiilor şi ştim din politicile publice la nivel global că un mecanism de a atenua problemele sociale sunt aceste transferuri directe. Deci ar trebui să regândim, cred, această măsură luată la începutul guvernării”, a declarat Florin Manole, la Prima News.

Ministrul Florin Manole a precizat că alocațiile reprezintă un instrument esențial pentru susținerea bugetelor familiilor care se află în situații dificile, fiind o formă de protecție socială pentru cei mai vulnerabili copii din țară.

Florin Manole a afirmat că susține indexarea alocațiilor pentru copii cu rata inflației, începând cu 1 ianuarie 2026. Această măsură ar avea rolul de a menține puterea de cumpărare a transferurilor către familii, în contextul creșterii costului vieții.

„Impactul bugetar e mare pentru că, în primul rând, avem probleme cu bugetul şi că trebuie să facem economie, dar opinia mea este că economiile nu trebuie să înceapă de acolo, de la alocaţiile pentru copii”, a subliniat ministrul.

El a menționat că nu există discuții oficiale privind prelungirea înghețării alocațiilor pentru anul viitor și că este important să se țină cont de consecințele sociale ale unei astfel de decizii.

Potrivit ministrului, indexarea alocațiilor ar reprezenta o strategie logică și argumentată pentru reducerea impactului negativ asupra familiilor vulnerabile și pentru prevenirea creșterii sărăciei în rândul copiilor.

Discuțiile despre alocații vin într-un moment în care bugetul de stat se confruntă cu presiuni financiare semnificative. Ministrul Manole a explicat că, deși guvernul trebuie să gestioneze cheltuielile și să identifice surse de economii, reducerea drepturilor pentru copii nu trebuie să fie o primă soluție.

În România, sărăcia în rândul copiilor rămâne o problemă importantă, cu impact direct asupra accesului la educație, sănătate și servicii sociale. În acest context, alocațiile reprezintă un mecanism prin care guvernul poate sprijini familiile aflate în dificultate și poate contribui la reducerea inegalităților sociale.

Florin Manole a insistat că aceste transferuri directe sunt utilizate și la nivel global pentru a atenua efectele sărăciei și pentru a asigura un minim necesar pentru dezvoltarea copiilor.

„Este vorba despre copii, iar politicile sociale trebuie să țină cont de nevoile lor și să nu fie afectate de constrângeri bugetare”, a mai adăugat ministrul.

Dacă propunerea ministrului Muncii va fi implementată, familiile din România vor beneficia de alocații ajustate anual cu rata inflației, ceea ce ar contribui la menținerea puterii de cumpărare a acestor sume. În prezent, pentru milioane de copii, alocațiile constituie un sprijin semnificativ în bugetul familiei.

Decizia privind indexarea sau menținerea înghețării alocațiilor va avea efecte directe asupra finanțelor personale ale familiilor, dar și asupra economiei locale, prin capacitatea crescută de consum a celor mai vulnerabile categorii sociale.

Ministrul Manole a reiterat că politica guvernamentală trebuie să fie echilibrată, luând în calcul atât constrângerile bugetare, cât și nevoile sociale urgente ale copiilor și ale familiilor aflate în dificultate.